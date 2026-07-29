Схема прохода на станцию метро «Московская» изменится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

С 29 июля на станции «Московская» в нижегородском метро будет поэтапно меняться схема прохода пассажиров. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

На станции проводится замена турникетов. В связи с этим в вестибюле №1, который ведет к Метромосту и улице Советской, будут закрыты проходы №19−27, находящиеся с правой стороны по ходу движения.

Попасть в город или спуститься к поездам можно будет через противоположную сторону через турникеты №28−35 (левая сторона по ходу движения).

Ранее сообщалось, что трамваи №2 временно перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 1 августа.