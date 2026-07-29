Схема прохода на станцию метро «Московская» изменится в Нижнем Новгороде

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С 29 июля на станции «Московская» в нижегородском метро будет поэтапно меняться схема прохода пассажиров. Об этом сообщили в ЦРТС региона.
На станции проводится замена турникетов. В связи с этим в вестибюле №1, который ведет к Метромосту и улице Советской, будут закрыты проходы №19−27, находящиеся с правой стороны по ходу движения.
Попасть в город или спуститься к поездам можно будет через противоположную сторону через турникеты №28−35 (левая сторона по ходу движения).
Ранее сообщалось, что трамваи №2 временно перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 1 августа.
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