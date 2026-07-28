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Общество

Названия изменились у семи остановок в Нижнем Новгороде

28 июля 2026 13:10 Общество
Названия изменились у семи остановок в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде изменили названия ряда остановочных комплексов общественного транспорта. Об этом сообщили в ЦРТС.

Так, остановка на улице Минина сменила вывеску «Водная академия» на «Университет водного транспорта». На Артельной улице «Фабрика имени Островского» теперь называется ЖК «Квартет».

Остановочный пункт «По требованию» на Безводной улице получил адресный ориентир — «Улица Безводная. Станция „Стригино“».

Еще одна локация избавилась от безымянного статуса: трамвайная платформа «По требованию» на улице Пушкина превратилась в «Улицу Пушкина».

Пункт «Улица Студенческая» на одноименной улице был переименован в «Университет правосудия имени В.М. Лебедева», а остановка «Улица Сергея Есенина» на улице Акимова стала называться «1-й микрорайон Мещерское озеро». Точка «Продовольственный магазин» на улице Лескова теперь именуется «Улица Старых Производственников».

Как пояснили в ЦРТС, смена названий — это только первый этап большой работы. Сейчас специалисты синхронизируют данные по всему городу. Новые наименования предстоит внести в реестр муниципальных маршрутов, заменить информационные таблички на остановках и другие.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде перенесли конечную остановку автобусного маршрута №92 с улицы Усилова на улицу Яблоневую к дому №1.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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