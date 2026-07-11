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Общество

Буква «Н» появится в номерах маршрутов нижегородского общественного транспорта

11 июля 2026 08:11 Общество
Буква «Н» появится в номерах маршрутов нижегородского общественного транспорта

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области изменили правила нумерации муниципальных маршрутов общественного транспорта. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.

Главное новшество касается ночных рейсов. Маршрутам, которые работают только с 22:00 до 06:00, будут присваивать номера от 450 до 499, а перед цифрами добавят букву «Н».

Остальная нумерация останется прежней: городские маршруты — от 1 до 199, пригородные — от 200 до 449, междугородные — от 500 и выше.

Также сохраняется правило для электробусов. Если на маршруте работают только автобусы на электротяге, в его номере перед цифрами ставится буква «Э». Исключение — ночные маршруты.

Обновленные требования применяются также при присвоении номера новому маршруту, его корректировке и при переводе межмуниципального маршрута в статус муниципального.

Напомним, что с 1 июня в Нижнем Новгороде начали работать ночные автобусные маршруты.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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