Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильное захоронение питомцев Общество

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся утилизации умерших домашних животных. Согласно законодательству, тела питомцев относятся к биологическим отходам, и их захоронение на придомовых территориях, в лесах или на дачных участках запрещено. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы.

Эксперт в области права, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета Марина Пронина, в беседе с 360.ru разъяснила, что для правильной утилизации тела животного необходимо обратиться в ветеринарную службу. Самостоятельное захоронение может привести к загрязнению почвы и другим экологическим проблемам, особенно если владелец не учитывает возможные последствия, такие как направление подземных вод.

Нарушение ветеринарно-санитарных норм влечёт за собой штрафы: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей.

Ветеринарные службы обычно предлагают два вида кремации: общую и индивидуальную. При индивидуальной кремации прах животного возвращается владельцу. После этого урну с прахом можно захоронить только в специально отведенных местах, и ни в коем случае нельзя устраивать могилу питомца на собственном участке, во дворе или в лесополосе.