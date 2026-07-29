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Общество

Более 40 мм осадков за три дня: Нижний Новгород накроет грозовая волна

29 июля 2026 14:00 Общество
Более 40 мм осадков за три дня: Нижний Новгород накроет грозовая волна

Фото: Александр Воложанин

Городские службы Нижнего Новгорода переведены в режим оперативной готовности в связи с ожидаемой грозовой волной и сильными ливнями. Подготовка ведется на фоне приближения высотного циклона, который уже затронул центральную часть России.

По данным синоптиков, в последние дни рабочей недели в приволжской столице может выпасть более 40 мм осадков. Это превышает половину месячной нормы июля, которая составляет 74−75 мм.

Дождь с высокой долей вероятности начнется сегодня около 14−15 часов и с разной интенсивностью продолжится до субботы включительно. Самым дождливым днем, по прогнозам, станет четверг — ожидается до 22 мм осадков, в пятницу — еще около 18 мм. При этом температура воздуха будет снижаться.

В настоящее время бригады проверяют и очищают дождеприемные лотки и ливневые стоки, а также готовят водооткачивающую технику к дежурству в местах возможных подтоплений.

В городском дептрансе отметили, что за последние годы количество участков, требующих откачки воды после сильных дождей, сократилось. В 2021—2023 годах на улицах Ковалихинской, Алексеевской и в районе Черного пруда были отремонтированы сети ливневой канализации, что, по оценке специалистов, значительно улучшило ситуацию. Теперь даже после залповых ливней, подобных прошедшему на прошлой неделе, большие объемы воды через непродолжительное время уходят через ливневку.

Несмотря на это, во время непогоды районные бригады будут объезжать свои территории, чтобы оперативно выявлять места, где потребуется дополнительное вмешательство.

Напомним, что 22 июля на областной центр обрушился мощный ураган. На Большой Печерской улице ветром сорвало крышу — она перегородила проезжую часть.

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Теги:
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