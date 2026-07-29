Резкое похолодание ждет нижегородцев 30 июля

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Завтра, 30 июля, в Нижнем Новгороде будет дождливая и ветреная погода, сообщает сервис «Яндекс Погода».
Утром температура воздуха составит +17 градусов, а к обеду повысится до +19. В вечерние часы столбики термометров будут на уровне +18 градусов.
Осадки прогнозируются в течение всего дня.
Полный прогноз погоды на эту неделю читайте здесь.
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