Резкое похолодание ждет нижегородцев 30 июля Общество

Фото: Кира Мишина

Завтра, 30 июля, в Нижнем Новгороде будет дождливая и ветреная погода, сообщает сервис «Яндекс Погода».

Утром температура воздуха составит +17 градусов, а к обеду повысится до +19. В вечерние часы столбики термометров будут на уровне +18 градусов.

Осадки прогнозируются в течение всего дня.

Полный прогноз погоды на эту неделю читайте здесь.