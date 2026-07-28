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Экс-капитан Кручинин покинул нижегородское «Торпедо»

28 июля 2026 18:49 Спорт
Экс-капитан Кручинин покинул нижегородское «Торпедо»

Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» попрощался с нападающим и бывшим капитаном нижегородской команды Алексеем Кручининым. Как утверждается, контракт расторгли по соглашению сторон.

В минувшем сезоне форвард провел 47 матчей, набрав 31 очко по системе «гол + пас» — восемь заброшенных шайб и 23 результативные подачи.

Напомним, что Кручинин вернулся в «Торпедо» после ухода Игоря Ларионова с поста главного тренера. Сезон 2024/2025 он провел в «Северстали».

Ранее выяснилось, сколько зарабатывают игроки нижегородского «Торпедо». Список самых высокооплачиваемых возглавили нападающие Михаил Воробьев и Владимир Ткачев (по 55 млн рублей за сезон).

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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