Последствия ливней продолжают устранять в Нижнем Новгороде

Фото:
Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды, которая накануне накрыла Нижний Новгород. Как отметили в мэрии, ситуация в целом остается штатной.
По всему городу задействована водооткачивающая техника. Особое внимание уделено участкам, где зафиксированы локальные подтопления и маршрутам общественного транспорта.
Сейчас воду откачивают на улицах Светлоярской и Толстого, на кольце автобуса № 10, на Московском шоссе, проспекте Ильича, улицах Ванеева и Ивлиева, а также на других территориях.
На традиционно сложных участках — в районе пересечения улиц Ковалихинской и Белинского, а также на Лысогорской — с потоками воды справляются ливневые канализации.
Кроме того, бригады очищают стоки от мусора и веток, чтобы обеспечить беспрепятственный отток воды.
По прогнозам, до конца рабочей недели в Нижнем Новгороде может выпасть свыше 40 мм осадков. Самым дождливым днем обещает стать четверг — ожидается до 22 мм. В пятницу может добавиться еще около 18 мм. При этом температура воздуха будет постепенно снижаться.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске устраняют последствия ураганного ветра, повалившего деревья и повредившего линии электропередачи.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+