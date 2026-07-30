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Последствия ливней продолжают устранять в Нижнем Новгороде

30 июля 2026 13:18 Общество
Последствия ливней продолжают устранять в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды, которая накануне накрыла Нижний Новгород. Как отметили в мэрии, ситуация в целом остается штатной.

По всему городу задействована водооткачивающая техника. Особое внимание уделено участкам, где зафиксированы локальные подтопления и маршрутам общественного транспорта.

Сейчас воду откачивают на улицах Светлоярской и Толстого, на кольце автобуса № 10, на Московском шоссе, проспекте Ильича, улицах Ванеева и Ивлиева, а также на других территориях.

На традиционно сложных участках — в районе пересечения улиц Ковалихинской и Белинского, а также на Лысогорской — с потоками воды справляются ливневые канализации.

Кроме того, бригады очищают стоки от мусора и веток, чтобы обеспечить беспрепятственный отток воды.

По прогнозам, до конца рабочей недели в Нижнем Новгороде может выпасть свыше 40 мм осадков. Самым дождливым днем обещает стать четверг — ожидается до 22 мм. В пятницу может добавиться еще около 18 мм. При этом температура воздуха будет постепенно снижаться.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске устраняют последствия ураганного ветра, повалившего деревья и повредившего линии электропередачи.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дождь Погода
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