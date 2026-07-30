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Пробные топки стартуют в Нижнем Новгороде 1 сентября

30 июля 2026 14:53 Общество
Пробные топки стартуют в Нижнем Новгороде 1 сентября

Фото: Кирилл Мартынов

Подготовку к новому отопительному сезону в Нижнем Новгороде планируют начать заранее. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем MAX-канале после выездного совещания с генеральным директором АО «ОКО» Дмитрием Сивохиным.

Пробные топки начнутся уже 1 сентября. Это позволит оперативно перейти к запуску отопления при необходимости.

В рамках подготовки к сезону 2025−2026 годов специалисты уже завершили профилактический ремонт на 79 из 116 котельных АО «ОКО». На объектах провели необходимые обследования, выполнили ремонт оборудования и проверили приборы учета.

Кроме того, специалисты протестировали все 1717 километров тепловых сетей предприятия — их проверили на прочность и плотность.

Параллельно продолжается ремонт тепловых и водопроводных сетей. Одним из самых сложных участков остается улица Ошарская. Сейчас там переносят теплосеть из-под ризалитных конструкций дома и одновременно меняют водовод.

Работы должны завершиться к концу лета. Как отметил мэр, проект поможет повысить надежность подачи тепла и воды в этом районе, а заодно исправить проблему, которая появилась еще в начале 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что две котельные в Заволжье могут отключить от газа из-за долгов свыше 100 млн рублей.

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Теги:
АО "ОКО" Отопительный сезон Юрий Шалабаев
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