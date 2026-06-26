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Общество

Более 100 млн рублей долгов: две котельные в Заволжье могут отключить от газа

26 июня 2026 10:54 Общество
Более 100 млн рублей долгов: две котельные в Заволжье могут отключить от газа

Две котельные в Заволжье оказались под угрозой отключения от газоснабжения из-за миллионных долгов. Если это произойдет, часть жителей останется без горячей воды, а подготовка к отопительному сезону может оказаться под угрозой, сообщили в администрации Городецкого округа.

По информации местных властей, МУП «Тепловодоканал» получило официальное уведомление от ПАО «Газпром» о прекращении подачи газа на два ключевых тепловых объекта.

Причиной жестких мер стала внушительная задолженность, превышающая 100 млн рублей. Основная часть этой суммы — неоплаченные счета населения. Несмотря на продолжительную работу с неплательщиками, в том числе с участием судебных приставов, добиться погашения задолженности не удалось.

В администрации подчеркнули, что отключение котельных приведет к отсутствию горячего водоснабжения у части жителей Заволжья. Кроме того, под угрозой может оказаться проведение отопительного сезона во всем городе.

В настоящее время к урегулированию ситуации подключилась администрация Городецкого округа. Ведутся переговоры. Жителей, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, призвали как можно скорее ее погасить.

Ранее сообщалось, что село Соловейка в Нижегородской области могут включить в состав Арзамаса ради догазификации.

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Теги:
Газоснабжение Заволжье Отопительный сезон
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