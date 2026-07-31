Делавшего кукол из мертвых детей Москвина не выпустили из психбольницы

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Некрополиста Анатолия Москвина оставили в психбольнице еще на полгода — до конца января 2027 года. Такое решение сегодня принял Ленинский районный суд.
Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в суде, ходатайство о продлении срока принудительного лечения поступило от ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородского областного клинического центра психического здоровья им. П.П. Кащенко».
Напомним, в 2011 году в квартире и гараже Москвина обнаружили более 20 мумифицированных кукол из тел подростков. Его задержали. В 2012-м его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Все эти годы он находится в стационаре.
Осенью в СМИ появилась информация о возможной выписке Москвина. Но специалисты поспешили заверить: такие решения принимает только суд. На тот момент заседаний назначено не было.
Позже появилось видеоинтервью с «кукольником», в котором он утверждал, что его могут перевести в интернат. Еще он признался, что пишет мемуары о своей любви к девочкам.
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