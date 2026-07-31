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Делавшего кукол из мертвых детей Москвина не выпустили из психбольницы

31 июля 2026 17:16 Происшествия
Делавшего кукол из мертвых детей Москвина не выпустили из психбольницы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Некрополиста Анатолия Москвина оставили в психбольнице еще на полгода — до конца января 2027 года. Такое решение сегодня принял Ленинский районный суд.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в суде, ходатайство о продлении срока принудительного лечения поступило от ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородского областного клинического центра психического здоровья им. П.П. Кащенко».

Напомним, в 2011 году в квартире и гараже Москвина обнаружили более 20 мумифицированных кукол из тел подростков. Его задержали. В 2012-м его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Все эти годы он находится в стационаре.

Осенью в СМИ появилась информация о возможной выписке Москвина. Но специалисты поспешили заверить: такие решения принимает только суд. На тот момент заседаний назначено не было.

Позже появилось видеоинтервью с «кукольником», в котором он утверждал, что его могут перевести в интернат. Еще он признался, что пишет мемуары о своей любви к девочкам.

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Теги:
лечение Некрополист Суд
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