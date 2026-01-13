10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Ни одно прошение о помиловании не удовлетворили в Нижегородской области за год

13 января 2026 14:49 Общество
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2025 году в Нижегородской области рассмотрели 16 обращений от осуждённых, которые ходатайствовали о помиловании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Как уточнили в ведомстве, ни одно из этих прошений не было удовлетворено.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину.

Напомним также, что Верховный суд РФ решил не пересматривать пожизненный приговор "поволжскому маньяку". А нижегородского некрополиста Москвина оставили в психиатрической больнице до середины июня 2026 года.

Приговор Суд ФСИН
