Ни одно прошение о помиловании не удовлетворили в Нижегородской области за год

В 2025 году в Нижегородской области рассмотрели 16 обращений от осуждённых, которые ходатайствовали о помиловании. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.
Как уточнили в ведомстве, ни одно из этих прошений не было удовлетворено.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину.
Напомним также, что Верховный суд РФ решил не пересматривать пожизненный приговор "поволжскому маньяку". А нижегородского некрополиста Москвина оставили в психиатрической больнице до середины июня 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+