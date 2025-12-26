Верховный суд отказался смягчить пожизненный приговор "поволжскому маньяку" Происшествия

Фото: max.ru/vsrf

Верховный суд Российской Федерации принял решение оставить без изменений приговор жителю Казани Радику Тагирову, осужденному за серию жестоких преступлений против пожилых женщин. Об этом говорится в сообщении официального канала суда в мессенджере Max.

Согласно вердикту суда первой инстанции, Тагиров приговорен к пожизненному лишению свободы. Первые десять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания", - отметили в суде.

Напомним, кассационная жалоба Тагирова поступила в Верховный суд 27 октября. Осужденный продолжает настаивать на своей невиновности. Он утверждает, что приговор является, по его словам, "незаконным, необоснованным и несправедливым", а уголовное дело, по его мнению, должно быть возвращено прокурору.

Напомним, в период с марта 2011 по октябрь 2012 года Тагиров совершал преступления в 15 городах, в том числе в Нижнем Новгороде. Он выслеживал одиноких пенсионерок, представлялся работником коммунальных служб и проникал в их квартиры. Там он избивал и душил женщин, после чего похищал деньги и скрывался.

Задержать Тагирова удалось только в декабре 2020 года. На допросах он дал признательные показания, однако позже заявил, что оговорил себя. В марте 2024 года суд признал его виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Тогда же ему было назначено пожизненное заключение с отбыванием первых десяти лет в тюрьме и последующим переводом в колонию особого режима.

