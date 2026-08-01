Выставка «Арзамасская академия» открылась в НГХМ к 250-летию Александра Ступина Афиша

Фото: минкульт Нижегородской области

В «НГХМ|Русское искусство» открылась выставка (6+) «Арзамасская академия. К 250-летию со дня рождения основателя первой в России провинциальной частной художественной школы А.В. Ступина». Партнером проекта стала Государственная Третьяковская галерея. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«Когда-то личность Александра Васильевича Ступина не нуждалась в представлении, а теперь мы заново рассказываем историю этого удивительного художника и педагога, который в начале XIX века создал в провинциальном Арзамасе первую в России частную художественную школу. Достойную подготовку за годы работы в ней получили 150 учеников. Но самое важное, что эти мастера оставались работать в небольших городах, где потребность в живописцах была очень высокой. Говоря современным языком, Ступин готовил кадры для работы в регионах и был в этом деле первопроходцем», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Арзамасского историко-художественного музея. Также участие в проекте приняли Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

В результате сотрудничества с такими крупными музеями для проекта были выбраны лучшие произведения из богатого творческого наследия Арзамасской школы. Выставка знакомит зрителей с историей уникальной Арзамасской школы, рассказывает о личности и судьбе Александра Ступина (1776−1861), о драматичных, а порой и трагичных эпизодах жизни его учеников: Рафаила Ступина, Николая Алексеева, Ивана Горбунова, Василия Раева, Павла Веденецкого, Николая Рачкова, Евграфа Крендовского.

В состав экспозиции вошли учебные рисунки, портреты, пейзажи, жанровые композиции, созданные Александром Ступиным и его воспитанниками в разные периоды их творческого пути. К самым ранним экспонатам относится штудия Александра Ступина «Натурщик», датированная 1801 годом — временем его ученичества в Императорской Академии, а к поздним — хрестоматийное полотно 1871 года «Охотники на привале» из собрания Государственной Третьяковской галереи кисти одного из последних учеников школы Василия Перова.

«Выставка „Арзамасская академия“, как мне представляется, — очень важный для региона и для Нижегородского художественного музея масштабный выставочный проект. Третьяковская галерея не одно десятилетие партнерствует с Нижегородским художественным музеем. На эту выставку мы выдали 20 картин — в основном, это знаковые произведения для нашего собрания. Среди них — один из главных шедевров постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке — знаменитая картина Василия Перова „Охотники на привале“. Она недавно прошла серьезную реставрацию, и многие внимательные посетители это сразу отмечают. Наши реставраторы сняли поверхностные загрязнения с картины, благодаря чему выявилось очень много интересных деталей. Надо сказать, что выставка дает возможность проанализировать следующий факт, на который ранее не обращали внимания специалисты. Павел Михайлович Третьяков сознательно приобретал работы учеников ступинской школы. Неслучайно в его собрании оказались портрет А.В. Ступина работы Варнека, целый ряд произведений его учеников, хотя, когда Третьяков начинал собирать живопись, многие имена художников, прошедших обучение в ступинской школе, были забыты. Каждая большая, проработанная выставка — а к ним, безусловно, относится открывающийся ныне проект — оказывается знаменательной для музейной и искусствоведческой науки, для специалистов. Я уверена, здесь будет масса невероятно интересных находок», — рассказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова.

Кроме произведений ступинцев, в экспозицию включены живописные работы учителей, друзей и современников Александра Ступина — художников, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства: Ивана Акимова, Василия Шебуева, Алексея Егорова, Александра Варнека, Карла Брюллова, Жана-Лорана Монье и Иоганна Лампи.

«Это интересный проект, который станет ярким событием в культурной жизни Нижнего Новгорода, Благодаря поддержке ведущих музеев страны мы можем показать зрителям подлинные сокровища Арзамасской академии и проследить путь её воспитанников от ученических штудий до мировых шедевров», — считает генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Для посетителей выставка будет работать в «НГХМ|Русское искусство» (Кремль, корп. 3) до 15 ноября. Билеты доступны по «Пушкинской карте».

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