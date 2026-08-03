Нижегородцам рассказали, на какие спектакли можно попасть уже в августе Афиша

Фото: пресс-служба театра «Комедiя»

Муниципальные театры Нижнего Новгорода возвращаются к работе уже в августе и начнут новый сезон с постановок, которые давно полюбились зрителям. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в социальных сетях.

По его словам, театральный август будет насыщенным. Первым откроет двери театр «Комедiя» — занавес там поднимается 5 августа. В репертуаре — около 15 популярных спектаклей. Среди них — комедия по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» (16+), а также детективная история «Восемь любящих женщин» (16+).

С 12 августа к показам присоединятся Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова и театр «Преображение». Музыкальный театр подготовил для публики мистическую комедию «Сдаётся дом с привидениями» (12+) — лёгкую и ироничную историю с элементами фантастики, а также спектакль «Собака на сене» (12+) по пьесе Лопе де Вега. Эта постановка ранее была отмечена экспертами и стала номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».

Театр «Преображение» начнёт сезон с классики — спектакля «Дядя Ваня» (12+) по пьесе Антона Чехова. Это глубокая драматическая история о несбывшихся надеждах и поиске смысла жизни, которая остаётся актуальной и сегодня.

В сентябре театры продолжат радовать зрителей уже не только проверенными хитами, но и новыми премьерами.

Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде проходит театральный фестиваль «Специфик» (16+).