«Чайка» проведет тестовый матч на «Volga Арена» 7 сентября Спорт

Фото: Александр Воложанин

Тестовый матч с участием команд МХЛ пройдет на «Volga Арена» 7 сентября. Информация об этом появилась на сайте спортивной площадки.

Новую ледовую арену опробуют нижегородская «Чайка» и казанский «Ирбис». Ранее мы опубликовали полный календарь игр «Чайки» в сезоне 2026/2027.

Напомним, что 14 сентября у «Торпедо» состоится первый домашний матч сезона. Хозяева новой арены примут казанский «Ак Барс». Полный календарь игр нижегородского ХК на предстоящий сезон смотрите тут.

При этом 14 августа в ледовом дворце на Стрелке запланирован предсезонный матч с участием «Торпедо» и «Динамо». Он пройдет без болельщиков.

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