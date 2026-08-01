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Спорт

«Чайка» проведет тестовый матч на «Volga Арена» 7 сентября

01 августа 2026 12:12 Спорт
«Чайка» проведет тестовый матч на «Volga Арена» 7 сентября

Фото: Александр Воложанин

Тестовый матч с участием команд МХЛ пройдет на «Volga Арена» 7 сентября. Информация об этом появилась на сайте спортивной площадки.

Новую ледовую арену опробуют нижегородская «Чайка» и казанский «Ирбис». Ранее мы опубликовали полный календарь игр «Чайки» в сезоне 2026/2027.

Напомним, что 14 сентября у «Торпедо» состоится первый домашний матч сезона. Хозяева новой арены примут казанский «Ак Барс». Полный календарь игр нижегородского ХК на предстоящий сезон смотрите тут.

При этом 14 августа в ледовом дворце на Стрелке запланирован предсезонный матч с участием «Торпедо» и «Динамо». Он пройдет без болельщиков.

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Теги:
Volga Арена ХК Чайка Хоккей
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