Женщина на скутере сбила собаку и получила травмы в Лукояновском районе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

28 июля в селе Ульяново 50-летняя женщина при управлении скутерам выбрала небезопасную скорость и сбила собаку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент произошел у дома №25 по улице 1 Мая. Передвигаясь с недопустимой скоростью, женщина не успела среагировать, когда на дорогу бежала собака. После столкновения она не справилась с управлением, и скутер опрокинулся.

Водителя госпитализировали в Починковскую центральную райбольницу.

Ранее сообщалось о жестоком избиении собаки хозяином в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По данному факту проводится полицейская проверка.