Женщина на скутере сбила собаку и получила травмы в Лукояновском районе

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28 июля в селе Ульяново 50-летняя женщина при управлении скутерам выбрала небезопасную скорость и сбила собаку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Инцидент произошел у дома №25 по улице 1 Мая. Передвигаясь с недопустимой скоростью, женщина не успела среагировать, когда на дорогу бежала собака. После столкновения она не справилась с управлением, и скутер опрокинулся.
Водителя госпитализировали в Починковскую центральную райбольницу.
Ранее сообщалось о жестоком избиении собаки хозяином в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По данному факту проводится полицейская проверка.
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