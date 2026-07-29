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Происшествия

Женщина на скутере сбила собаку и получила травмы в Лукояновском районе

29 июля 2026 12:59 Происшествия
Женщина на скутере сбила собаку и получила травмы в Лукояновском районе

Фото: Александр Воложанин

28 июля в селе Ульяново 50-летняя женщина при управлении скутерам выбрала небезопасную скорость и сбила собаку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Инцидент произошел у дома №25 по улице 1 Мая. Передвигаясь с недопустимой скоростью, женщина не успела среагировать, когда на дорогу бежала собака. После столкновения она не справилась с управлением, и скутер опрокинулся.

Водителя госпитализировали в Починковскую центральную райбольницу.

Ранее сообщалось о жестоком избиении собаки хозяином в Кстовском районе Нижнего Новгорода. По данному факту проводится полицейская проверка.

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Теги:
ДТП Лукояновский район Собаки
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