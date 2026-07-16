Бастрыкин потребовал доклад по делу о закрытой дороге в Кстовском районе Общество

Проблема с дорогой в Кстовском районе заинтересовала главу Следкома Александра Бастрыкина.

Как сообщили в информационном центре ведомства, жители деревни Новая Пунерь пожаловались в соцсетях на состояние дорожной инфраструктуры. В июле этого года дорогу, ведущую в населенный пункт, закрыли. Взамен предложили альтернативный маршрут, однако он требует значительно больше времени в пути, а кроме того находится в плохом состоянии: асфальта на дороге нет, грунтовое покрытие регулярно размывается, образовались ямы и колеи. Из‑за этого проезд затруднен, в том числе для автомобилей экстренных служб.

Обращения в различные инстанции результата не дали, меры к решению проблемы не принимаются.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах расследования, а также о мерах по обеспечению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что жители поселка Новый мир в Вадском округе обратились к главе Следкома из-за частичного обрушения моста на местной автодороге.