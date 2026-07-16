"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2026 17:30
Бастрыкин потребовал доклад по делу о закрытой дороге в Кстовском районе
16 июля 2026 16:25
Выяснилось, когда нижегородцы смогут добраться до Тюмени по трассе М-12
16 июля 2026 16:06
Эксклюзив
Двух заключенных помиловали в Нижегородской области в 2026 году
16 июля 2026 15:50
Первая за 103 года литургия прошла в Троицком соборе женского монастыря в Выксе
16 июля 2026 15:15
Единая витрина сервисов Нижегородской области появилась в MAX
16 июля 2026 14:41
Страны меняются, выгодные звонки остаются: Билайн запускает кругосветное путешествие в роуминге
16 июля 2026 14:26
Временного перевозчика нашли для нижегородского автобуса №118
16 июля 2026 13:50
Google Play удалил приложения VK и мессенджер «Макс»
16 июля 2026 13:38
Раненых при июльской атаке БПЛА нижегородцев выписали из больницы
16 июля 2026 13:35
Возобновлены речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском
Общество

Бастрыкин потребовал доклад по делу о закрытой дороге в Кстовском районе

16 июля 2026 17:30 Общество
Бастрыкин потребовал доклад по делу о закрытой дороге в Кстовском районе

Проблема с дорогой в Кстовском районе заинтересовала главу Следкома Александра Бастрыкина.

Как сообщили в информационном центре ведомства, жители деревни Новая Пунерь пожаловались в соцсетях на состояние дорожной инфраструктуры. В июле этого года дорогу, ведущую в населенный пункт, закрыли. Взамен предложили альтернативный маршрут, однако он требует значительно больше времени в пути, а кроме того находится в плохом состоянии: асфальта на дороге нет, грунтовое покрытие регулярно размывается, образовались ямы и колеи. Из‑за этого проезд затруднен, в том числе для автомобилей экстренных служб.

Обращения в различные инстанции результата не дали, меры к решению проблемы не принимаются.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и итогах расследования, а также о мерах по обеспечению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что жители поселка Новый мир в Вадском округе обратились к главе Следкома из-за частичного обрушения моста на местной автодороге.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Дороги Кстовский район
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2026 12:19
Бастрыкин заинтересовался разрушающимся памятником Маяковскому в Дзержинске
06 июня 2026 16:16
Бастрыкину доложат о разбитой дороге в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных