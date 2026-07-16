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Происшествия

Бастрыкин заинтересовался еще одним аварийным домом на Бору

16 июля 2026 17:00 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался еще одним аварийным домом на Бору

Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в поселке Память Парижской Коммуны на Бору Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Обращение поступило в приёмную главы СК во «ВКонтакте». Жильцы дома на улице Школьной сообщили, что здание 1968 года постройки находится в непригодном состоянии. В конструкциях появились трещины, изношены коммуникации, фундамент регулярно подмывается. Зимой температура в квартирах не соответствует нормам, системы водоснабжения промерзают.

В 2024 году дом признали аварийным из‑за высокой степени износа. Однако новое благоустроенное жильё жителям до сих пор не предоставили. Ранее срок расселения был установлен на 2029 год, но его перенесли на 2036-й. Обращения в различные инстанции результатов не дали.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению прав граждан на благоустроенное жильё.

Ранее глава СК уже запрашивал доклады по аварийным домам на Бору — на улице Комсомольской в поселке Октябрьском и на улице Чапаева в поселке Неклюдово.

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Теги:
Александр Бастрыкин Борский г.о. Ветхий фонд
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