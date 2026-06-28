Нижегородцы пожаловались Бастрыкину на обрушение моста: проводится проверка Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту частичного обрушения моста в Вадском округе. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Коллективное обращение, направленное в приемную главы СКР, составили жители поселка Новый мир. В апреле на местной автодороге, соединяющей этот населенный пункт и Вад, частично обрушился мост. После этого движение транспорта по участку было прекращено, при этом ремонтные работы, как утверждают авторы жалобы, все еще не организованы.

В СУ СК России по Нижегородской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о ходе и результатах проверки, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жителей округа на обеспечение надлежащей транспортной доступности.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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