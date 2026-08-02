Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2026 15:09
Патриарх Кирилл отметил связь науки и веры на встрече в Дивееве
02 августа 2026 13:54
Поликлинику построят в Анкудиновке за 884 млн рублей
02 августа 2026 13:16
Ушастые совы помогают сократить численность грызунов в Нижегородском кремле
02 августа 2026 12:09
Перечень опасных инвазивных растений утвердили в Нижегородской области
02 августа 2026 10:55
Транспортная прокуратура контролирует права пассажиров в нижегородском аэропорту
02 августа 2026 10:17
Синоптики пообещали нижегородцам тёплую и дождливую неделю
02 августа 2026 09:00
Спрос на дизайнеров интерьера вырос на четверть в Нижегородской области
01 августа 2026 20:33
Глеб Никитин обсудил с молодежью вопросы веры и самореализации
01 августа 2026 19:05
Магнитные бури мощностью до 5 баллов ждут нижегородцев в августе
01 августа 2026 17:52
Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью
Общество

Патриарх Кирилл отметил связь науки и веры на встрече в Дивееве

02 августа 2026 15:09 Общество
Патриарх Кирилл отметил связь науки и веры на встрече в Дивееве

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 августа 2026 года встретился в Дивееве с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Встреча прошла в рамках Первосвятительского визита в Нижегородскую митрополию.

Собеседники говорили о духовной и исторической значимости Сарова, а также о взаимосвязи науки и веры. Глеб Никитин напомнил, что в этом году отмечаются 35-летие второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и возобновления монашеской жизни в Дивеевском монастыре, подчеркнув особую важность визита предстоятеля для обители и верующих.

Патриарх Кирилл вспомнил время, когда трудно было представить нынешнее возрождение святынь. По его словам, даже тогда ученые, работавшие в Сарове, верили в восстановление духовной жизни,

«И вот через этот канал Церковь тогда могла влиять на ситуацию. Потому что, если бы мы сами обращались с просьбами, ничего бы не сработало. Когда физики стали обращаться, тогда было определенное влияние», — сказал он.

Губернатор отметил, что еще в 2019 году его впечатлила встреча с патриархом в Сарове, посвященная сочетанию передовых технологий и духовного обновления. «

«Я тогда только начинал свой губернаторский путь… На меня огромное впечатление произвело, что высокая наука может со священнослужителями общаться на одном языке, думать про такие высокие смыслы жизни», — подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что патриарх глубоко понимает эту связь и умеет говорить об этом с учеными.

Игорь Комаров подчеркнул, что визиты предстоятеля в регионы ПФО всегда становятся значимыми событиями. Он также привел слова саровских ученых о том, что среди серьезно занимающихся наукой неверующих нет.

В ходе встречи обсуждались и совместные проекты Церкви и региона. По словам губернатора, в Нижегородской области восстановлено около 700 храмов, реализуется программа консервации руинированных церквей, развивается паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». В Арзамасе завершена реставрация Воскресенского кафедрального и Спасо-Преображенского соборов, в Дивееве построен духовно-просветительский центр имени Серафима Саровского, ведется строительство Святых врат и благоустройство прилегающей территории. В Сарове продолжается реставрация объектов Свято-Успенского мужского монастыря.

Обновляются и общественные пространства — благоустроены Парк Победы в Дивееве, набережная реки Вичкинзы и зоны отдыха у истока реки Лубинки.

Также поднимались вопросы строительства новых православных учебных заведений, в том числе Лукояновской средней школы №1 имени священника Василия Гундяева, и развития Лукояновского округа, где завершается строительство кафедрального собора в честь святителя Тихона Задонского.

«Уверен, что, объединяя усилия Церкви и светской власти, мы сможем реализовать все проекты и замыслы в полном масштабе», — подчеркнул губернатор.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что создание ядерного оружия в Сарове связано с духовным значением этого места.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дивеевский район Религия РПЦ
Поделиться:
Новости по теме
01 августа 2026 20:33
Глеб Никитин обсудил с молодежью вопросы веры и самореализации
01 августа 2026 17:05
В Дивееве прошли торжества в честь преподобного Серафима Саровского
15 июля 2026 12:03
Духовно-просветительский центр появится в Сарове
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных