Патриарх Кирилл отметил связь науки и веры на встрече в Дивееве Общество

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 августа 2026 года встретился в Дивееве с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Встреча прошла в рамках Первосвятительского визита в Нижегородскую митрополию.

Собеседники говорили о духовной и исторической значимости Сарова, а также о взаимосвязи науки и веры. Глеб Никитин напомнил, что в этом году отмечаются 35-летие второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и возобновления монашеской жизни в Дивеевском монастыре, подчеркнув особую важность визита предстоятеля для обители и верующих.

Патриарх Кирилл вспомнил время, когда трудно было представить нынешнее возрождение святынь. По его словам, даже тогда ученые, работавшие в Сарове, верили в восстановление духовной жизни,

«И вот через этот канал Церковь тогда могла влиять на ситуацию. Потому что, если бы мы сами обращались с просьбами, ничего бы не сработало. Когда физики стали обращаться, тогда было определенное влияние», — сказал он.

Губернатор отметил, что еще в 2019 году его впечатлила встреча с патриархом в Сарове, посвященная сочетанию передовых технологий и духовного обновления. «

«Я тогда только начинал свой губернаторский путь… На меня огромное впечатление произвело, что высокая наука может со священнослужителями общаться на одном языке, думать про такие высокие смыслы жизни», — подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что патриарх глубоко понимает эту связь и умеет говорить об этом с учеными.

Игорь Комаров подчеркнул, что визиты предстоятеля в регионы ПФО всегда становятся значимыми событиями. Он также привел слова саровских ученых о том, что среди серьезно занимающихся наукой неверующих нет.

В ходе встречи обсуждались и совместные проекты Церкви и региона. По словам губернатора, в Нижегородской области восстановлено около 700 храмов, реализуется программа консервации руинированных церквей, развивается паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». В Арзамасе завершена реставрация Воскресенского кафедрального и Спасо-Преображенского соборов, в Дивееве построен духовно-просветительский центр имени Серафима Саровского, ведется строительство Святых врат и благоустройство прилегающей территории. В Сарове продолжается реставрация объектов Свято-Успенского мужского монастыря.

Обновляются и общественные пространства — благоустроены Парк Победы в Дивееве, набережная реки Вичкинзы и зоны отдыха у истока реки Лубинки.

Также поднимались вопросы строительства новых православных учебных заведений, в том числе Лукояновской средней школы №1 имени священника Василия Гундяева, и развития Лукояновского округа, где завершается строительство кафедрального собора в честь святителя Тихона Задонского.

«Уверен, что, объединяя усилия Церкви и светской власти, мы сможем реализовать все проекты и замыслы в полном масштабе», — подчеркнул губернатор.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что создание ядерного оружия в Сарове связано с духовным значением этого места.