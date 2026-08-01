В Дивееве прошли торжества в честь преподобного Серафима Саровского Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента России в ПФО

1 августа 2026 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области состоялись праздничные богослужения. Божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В торжествах приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Мордовия Артем Здунов, спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители духовенства, прихожане и гости монастыря.

Литургия прошла под открытым небом на площади перед Преображенским собором у раки с мощами преподобного Серафима Саровского. После богослужения Патриарх Кирилл обратился к участникам торжеств, отметив значение духовного единства и молитвенного подвига святого.

«Преподобный Серафим стал угодником Божьим для нашей земли, для нашего народа в непростое время. Опираясь на его духовную силу, народ наш сумел преодолеть те искушения и соблазны, которые в другое время могли бы разрушить веру и духовную жизнь», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По словам патриарха, именно в Дивеевской обители был создан духовный щит, который помог сохранить веру и защитить страну от испытаний.

Игорь Комаров отметил особую роль Серафимо-Дивеевского монастыря, назвав его источником доброты и человеколюбия, оплотом духовной силы и традиционных ценностей.

В рамках визита в Дивеево состоялась встреча полпреда президента России в ПФО с патриархом Кириллом, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Георгием. Игорь Комаров подчеркнул, что визиты главы РПЦ в регионы округа являются значимыми событиями.

Также полпред поделился впечатлениями от общения с учеными, работающими в Сарове. По его словам, среди специалистов, глубоко занимающихся исследованиями, нет неверующих людей. Патриарх Кирилл поддержал эту мысль, отметив: «Настоящее знание приближает к Богу, ущербленное знание от Бога уводит».

Глава региона Глеб Никитин рассказал о развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». В Арзамасе завершена реставрация Воскресенского кафедрального и Спасо-Преображенского соборов. В Дивееве построен духовно-просветительский центр имени Серафима Саровского. Продолжается строительство Святых врат, благоустройство прилегающей территории, возведение дороги и монастырской стены. В Сарове ведется реставрация объектов Свято-Успенского мужского монастыря.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сообщил о реализации программы по консервации разрушенных храмов с последующим восстановлением. Кроме того, участники встречи отметили взаимодействие Церкви и органов власти в вопросах демографической политики и укрепления института семьи.

Отметим, что в 2026 году отмечаются две важные даты для Серафимо-Дивеевской обители: 123-я годовщина со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых и 200-летие монастыря.

Преподобный Серафим Саровский является одним из наиболее почитаемых святых РПЦ. Его духовный подвиг связан с Саровской пустынью и Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем, основанным и устроенным по его благословению.