Духовно-просветительский центр появится в Сарове Общество

Фото: Александр Воложанин

В Сарове построят духовно-просветительский центр. Новый объект станет частью развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Центр планируется разместить на территории Свято-Успенского мужского монастыря, известного как Саровская пустынь, по адресу проспект Мира, 44. Проект предусматривает создание современного комплекса для паломников и туристов с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

В июле 2026 года проектная документация получила положительное заключение Управления госэкспертизы Нижегородской области.

Как отмечают в Главгосэкспертизе России, статус Саровского монастыря как объекта культурного наследия федерального значения предъявляет особые требования к проектированию и проведению строительных работ.

Развитие Саровско-Дивеевского кластера, включая реставрацию памятников архитектуры и строительство новых объектов, ведется при поддержке президента России Владимира Путина и по благословению патриарха Кирилла. Всего проект включает 183 мероприятия, из которых 123 уже завершены, еще 32 находятся в стадии реализации.

Напомним, что весной в Москве прошло заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под председательством первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. На том заседании глава региона Глеб Никитин рассказал о проектах на территории кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».