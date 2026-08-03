Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2026 12:52
Эксклюзив
Власти объяснили, когда заключат договор по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде
03 августа 2026 12:22
Гражданку Узбекистана вышлют из России из-за коврика с триколором
03 августа 2026 11:46
Реконструкция трамвайных путей на улице Сусловой близится к завершению
03 августа 2026 11:30
Минград согласовал облик 5-этажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
03 августа 2026 11:17
Арт-объект установили в центре Нижнего Новгорода в преддверии 805-летия
03 августа 2026 10:11
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области
03 августа 2026 09:55
Четыре рейса задержали в нижегородском аэропорту 3 августа
03 августа 2026 09:22
Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из США
03 августа 2026 09:06
215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе
03 августа 2026 08:00
Инвестиция в здоровье: чем полезно грудное вскармливание
Общество

Власти объяснили, когда заключат договор по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде

03 августа 2026 12:52 Общество
Власти объяснили, когда заключат договор по стадиону «Водник»

Фото: Полина Зубова

Договор о комплексном развитии территории стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде пока не заключен. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что территорию спортивного объекта могут выставить на торги в первом квартале 2026 года. В ведомстве пояснили, что принятие решения о КРТ нежилой застройки проходит в несколько последовательных этапов. После согласования проекта решения и его публикации на официальном сайте правительства региона правообладателю объектов недвижимости в границах территории направят предложение о заключении договора.

Если правообладатель согласится, соглашение подпишут с ним. В случае отказа регион сможет принять решение о проведении торгов. Тогда соглашение заключат с победителем аукциона.

Согласно условиям, архитектурный конкурс по проекту развития территории стадиона «Водник» проведут после подписания договора о КРТ.

Напомним, летом 2025 года стадион признали аварийным, а доступ на его территорию закрыли из соображений безопасности.

Осенью 2025 года представили мастер-план комплексного развития площадки. На участке в 4,5 гектара планируется построить 11 тысяч квадратных метров современной спортивной инфраструктуры. Размер футбольного поля изменят до 62×42 метров. Освободившуюся территорию отведут под баскетбольную площадку, зону воркаута и беговые дорожки — три спринтерские и три круговые.

Кроме того, рядом намерены возвести трехэтажный спортивный комплекс с круглогодичной ледовой ареной. Она может стать первой современной ледовой площадкой в центре Нижнего Новгорода. Также сообщалось о возможности строительства многоэтажного здания высотой до 140 метров.

Строительство планируют начать с социальных объектов. После завершения они перейдут в муниципальную собственность и будут открыты для свободного посещения.

Ранее сообщалось, что в августе планируют открыть после ремонта стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Стадион стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
03 августа 2026 11:57
Нижегородцам показали фото с трибун «Volga арены»
29 июля 2026 09:26
Власти ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с «Парусом» в Дзержинске
28 июля 2026 16:59
Спортцентр хотят построить у исторического квартала «Сименс и Гальске»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных