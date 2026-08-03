Власти объяснили, когда заключат договор по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Полина Зубова

Договор о комплексном развитии территории стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде пока не заключен. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что территорию спортивного объекта могут выставить на торги в первом квартале 2026 года. В ведомстве пояснили, что принятие решения о КРТ нежилой застройки проходит в несколько последовательных этапов. После согласования проекта решения и его публикации на официальном сайте правительства региона правообладателю объектов недвижимости в границах территории направят предложение о заключении договора.

Если правообладатель согласится, соглашение подпишут с ним. В случае отказа регион сможет принять решение о проведении торгов. Тогда соглашение заключат с победителем аукциона.

Согласно условиям, архитектурный конкурс по проекту развития территории стадиона «Водник» проведут после подписания договора о КРТ.

Напомним, летом 2025 года стадион признали аварийным, а доступ на его территорию закрыли из соображений безопасности.

Осенью 2025 года представили мастер-план комплексного развития площадки. На участке в 4,5 гектара планируется построить 11 тысяч квадратных метров современной спортивной инфраструктуры. Размер футбольного поля изменят до 62×42 метров. Освободившуюся территорию отведут под баскетбольную площадку, зону воркаута и беговые дорожки — три спринтерские и три круговые.

Кроме того, рядом намерены возвести трехэтажный спортивный комплекс с круглогодичной ледовой ареной. Она может стать первой современной ледовой площадкой в центре Нижнего Новгорода. Также сообщалось о возможности строительства многоэтажного здания высотой до 140 метров.

Строительство планируют начать с социальных объектов. После завершения они перейдут в муниципальную собственность и будут открыты для свободного посещения.

Ранее сообщалось, что в августе планируют открыть после ремонта стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде.