Власти ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с «Парусом» в Дзержинске

Фото:
В Дзержинске планируется строительство гостиницы рядом с Региональным центром адаптивных видов спорта «Парус». Об этом с своем Max-канале сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
По его словам, участок под объект уже забронирован — он находится в 130 метрах от спортивного центра.
Министр добавил, что центр «Парус» является точкой притяжения для параатлетов и жителей с ОВЗ со всей России. Даже при отсутствии отеля в шаговой доступности сюда приезжают сотни спортсменов из разных регионов для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах — как по адаптивным, так и по классическим видам спорта.
«Если построить здесь гостиницу и обеспечить в ней доступную среду, загрузка будет круглый год», — отметил Дмитрий Кабайло.
Он также пригласил инвесторов рассмотреть площадку под строительство, добавив, что региональное министерство спорта готово оказать поддержку в оформлении документов и их подаче в необходимые инстанции.
Создание гостиниц возле ФОКов и других крупных спортивных объектов региона реализуется в рамках федеральной программы «Производительность труда». По словам министра, инициатива уже доказала свою эффективность: растёт загрузка спортивной инфраструктуры и увеличивается туристический поток в муниципалитеты.
Ранее сообщалось, что в регионе построили гостиницы рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами в Воскресенском, Краснобаковском и Тоншаевском округах.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+