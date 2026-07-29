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Спорт

Власти ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с «Парусом» в Дзержинске

29 июля 2026 09:26 Спорт
Власти ищут инвестора для строительства гостиницы рядом с Парусом в Дзержинске

Фото: Max-канал Дмитрия Кабайло

В Дзержинске планируется строительство гостиницы рядом с Региональным центром адаптивных видов спорта «Парус». Об этом с своем Max-канале сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

По его словам, участок под объект уже забронирован — он находится в 130 метрах от спортивного центра.

Министр добавил, что центр «Парус» является точкой притяжения для параатлетов и жителей с ОВЗ со всей России. Даже при отсутствии отеля в шаговой доступности сюда приезжают сотни спортсменов из разных регионов для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах — как по адаптивным, так и по классическим видам спорта.

«Если построить здесь гостиницу и обеспечить в ней доступную среду, загрузка будет круглый год», — отметил Дмитрий Кабайло.

Он также пригласил инвесторов рассмотреть площадку под строительство, добавив, что региональное министерство спорта готово оказать поддержку в оформлении документов и их подаче в необходимые инстанции.

Создание гостиниц возле ФОКов и других крупных спортивных объектов региона реализуется в рамках федеральной программы «Производительность труда». По словам министра, инициатива уже доказала свою эффективность: растёт загрузка спортивной инфраструктуры и увеличивается туристический поток в муниципалитеты.

Ранее сообщалось, что в регионе построили гостиницы рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами в Воскресенском, Краснобаковском и Тоншаевском округах.

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Теги:
Гостиницы Строительство ФОК
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