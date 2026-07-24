Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
24 июля 2026 17:31
Эксклюзив
Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе
24 июля 2026 12:32
Бобер стал игроком ФК «Нижний Новгород»
24 июля 2026 08:12
Глеб Никитин назвал главную цель «Торпедо» в новом сезоне КХЛ
23 июля 2026 19:41
Свыше 13 тысячи кв. м спортобъектов спроектировали с ТИМ в Нижегородской области
23 июля 2026 19:23
Нижегородцы могут вернуть 13% расходов на спорт
23 июля 2026 18:00
Владислав Карапузов покидает ФК «НН» и продолжит карьеру в «Урале»
23 июля 2026 17:35
КДК РФС отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России
23 июля 2026 15:12
Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»
23 июля 2026 13:40
Нижегородский ХК «Старт» лишился еще четырех игроков перед новым сезоном
22 июля 2026 11:45
Еще три хоккеиста покинули нижегородский «Старт»
Спорт

Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе

24 июля 2026 17:31 Спорт
Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе

Фото: Александр Воложанин

Строительно-монтажные работы на стадионе «Динамо» вышли на финишную прямую. Готовность объекта оценивается примерно в 92,5%. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве спорта.

Основной объем работ уже завершен. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории и завершают внутреннюю отделку помещений.

В рамках капитальной реконструкции на стадионе обновили легкоатлетические дорожки и футбольное поле, смонтировали навес над зрительской трибуной, установили современное спортивное освещение. Также были отремонтированы трибуны с заменой сидений и приведена в порядок пожарная вышка.

Открыть стадион для посетителей планируется после полного окончания всех работ. Предварительно это произойдет в августе 2026 года.

Стадион «Динамо» считается одним из ключевых спортивных объектов региона. Он был построен в 1930-х годах и за десятилетия стал площадкой, где выросли многие поколения спортсменов. Со временем инфраструктура устарела, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

Ранее сообщалось, что власти региона продолжают поиск финансирования для строительства футбольного поля с подогревом на Мещере.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Ремонтные работы Стадион
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2026 19:23
Нижегородцы могут вернуть 13% расходов на спорт
17 июля 2026 19:49
«Точка спорта» открылась на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде
01 июля 2026 10:12
Видеокамеры и фан-барьеры закупят для «Совкомбанк Арены» почти на 4 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных