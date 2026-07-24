Стадион «Динамо» в Нижнем Новгороде планируют открыть после ремонта в августе Спорт

Фото: Александр Воложанин

Строительно-монтажные работы на стадионе «Динамо» вышли на финишную прямую. Готовность объекта оценивается примерно в 92,5%. Об этом сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве спорта.

Основной объем работ уже завершен. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории и завершают внутреннюю отделку помещений.

В рамках капитальной реконструкции на стадионе обновили легкоатлетические дорожки и футбольное поле, смонтировали навес над зрительской трибуной, установили современное спортивное освещение. Также были отремонтированы трибуны с заменой сидений и приведена в порядок пожарная вышка.

Открыть стадион для посетителей планируется после полного окончания всех работ. Предварительно это произойдет в августе 2026 года.

Стадион «Динамо» считается одним из ключевых спортивных объектов региона. Он был построен в 1930-х годах и за десятилетия стал площадкой, где выросли многие поколения спортсменов. Со временем инфраструктура устарела, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

Ранее сообщалось, что власти региона продолжают поиск финансирования для строительства футбольного поля с подогревом на Мещере.