Сергей Попов: "Для будущего дома на "Воднике" могут объявить архитектурный конкурс"

Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
Последние новости рубрики Спорт
18 ноября 2025 15:45Сергей Попов: "Для будущего дома на "Воднике" могут объявить архитектурный конкурс"
18 ноября 2025 10:23"Чайка" уступила "Локо-76" в овертайме
18 ноября 2025 09:38ВК "Горький" вырвал победу у МГТУ
17 ноября 2025 19:28Ремонт нижегородского стадиона "Динамо" хотят завершить будущим летом
17 ноября 2025 17:12Нижегородские власти представили проект КРТ стадиона "Водник"
17 ноября 2025 16:23ХК "Торпедо-Горький" минимально уступил "Челмету" в концовке матча
17 ноября 2025 09:22"Пари НН" разгромил молодежку в товарищеском матче
16 ноября 2025 20:50"Торпедо" проиграло "Авангарду" со счетом 2:6 и прервало серию побед
16 ноября 2025 17:04Нижегородский ПКМФ "Торпедо" дважды обыграл ЛКС в Городце
16 ноября 2025 10:56Нижегородский ХК "Старт" потерпел второе поражение подряд
Спорт

Сергей Попов: "Для будущего дома на "Воднике" могут объявить архитектурный конкурс"

18 ноября 2025 15:45 Спорт
Сергей Попов: Для будущего дома на Воднике могут объявить архитектурный конкурс

Фото: сайт стратегия развития Нижегородской области

Архитектурный конкурс может быть организован для выбора внешнего вида жилого дома, который планируется построить вместе со спортивными объектами в рамках проекта комплексного развития территории стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов во время презентации мастер-плана. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Попов напомнил, что решение о целесообразности проектов принимает региональный штаб по градостроительной политике. После чего архитектурный совет рассматривает форэскиз застройки — предварительный документ, который, хотя и не является финальным архитектурным решением, позволяет определить параметры будущего строительства.

"Поэтому важно отметить: представленные материалы — не окончательные архитектурные решения, а рабочие проработки для оценки параметров", - отметил он.

По словам главного архитектора региона, совет поддержал идею реконструкции стадиона и его ориентации на развитие детско-юношеского спорта. Также была признана необходимость привлечения инвестора, без которого реализация проекта невозможна. Сергей Попов добавил, что положительно оценено и то, что спортивная и инвестиционная части проекта функционально разделены. При этом спортивные объекты планируется строить в первую очередь.

"Если говорить именно о градостроительной ситуации, необходимо учитывать, что, хоть данный участок и находится близко от центра, здесь мы с вами имеем плотную сетку улиц, поэтому дальних точек восприятия у этого объекта не так много", - сказал он. 

Сергей Попов добавил, что основной вид на здание будет открываться со стороны Звездинского бульвара. Здесь, по его мнению, архитектурный акцент будет уместен.

На архитектурном совете обсуждались различные варианты высотности здания. Высота в 180 метров, как отметил главный архитектор, создаёт слишком сильный акцент и не рекомендуется. Вариант в 100 метров, по его словам, теряется в городской среде. Оптимальной признана высота 140 метров — она формирует умеренный локальный акцент и позволяет эффективно использовать полезную площадь.

"Поэтому мы предложили при рассмотрении на региональном штабе руководствоваться выходом полезной площади инвестиционной составляющей и застройки в целом, соответствующего в представленных вариантах высоте 140 метров. Дальше, когда начнет работать архитектор, могут быть представлены разные варианты, и архитектурный конкурс в данном случае мог бы стать интересным вызовом нашему профессиональному сообществу", - сказал он.

Кроме того, на территории КРТ находится здание администрации стадиона, построенное по проекту нижегородского архитектора Дмитрия Селиванова. Попов сообщил, что предлагается воссоздать часть этого объекта на новом месте, немного выдвинув его вперед. При этом может быть использован принцип цитирования оригинального фасада в современном архитектурном исполнении.

Ранее стало известно, что территорию стадиона "Водник" могут выставить на торги в рамках проекта КРТ в первом квартале 2026 года. 

Напомним, что летом текущего года стадион признали аварийным, и закрыли доступ на его территорию в целях обеспечения безопасности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Реконструкция стадион "Водник"
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных