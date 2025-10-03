Сергей Попов: "Для будущего дома на "Воднике" могут объявить архитектурный конкурс" Спорт

Фото: сайт стратегия развития Нижегородской области

Архитектурный конкурс может быть организован для выбора внешнего вида жилого дома, который планируется построить вместе со спортивными объектами в рамках проекта комплексного развития территории стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов во время презентации мастер-плана. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Попов напомнил, что решение о целесообразности проектов принимает региональный штаб по градостроительной политике. После чего архитектурный совет рассматривает форэскиз застройки — предварительный документ, который, хотя и не является финальным архитектурным решением, позволяет определить параметры будущего строительства.

"Поэтому важно отметить: представленные материалы — не окончательные архитектурные решения, а рабочие проработки для оценки параметров", - отметил он.

По словам главного архитектора региона, совет поддержал идею реконструкции стадиона и его ориентации на развитие детско-юношеского спорта. Также была признана необходимость привлечения инвестора, без которого реализация проекта невозможна. Сергей Попов добавил, что положительно оценено и то, что спортивная и инвестиционная части проекта функционально разделены. При этом спортивные объекты планируется строить в первую очередь.

"Если говорить именно о градостроительной ситуации, необходимо учитывать, что, хоть данный участок и находится близко от центра, здесь мы с вами имеем плотную сетку улиц, поэтому дальних точек восприятия у этого объекта не так много", - сказал он.

Сергей Попов добавил, что основной вид на здание будет открываться со стороны Звездинского бульвара. Здесь, по его мнению, архитектурный акцент будет уместен.

На архитектурном совете обсуждались различные варианты высотности здания. Высота в 180 метров, как отметил главный архитектор, создаёт слишком сильный акцент и не рекомендуется. Вариант в 100 метров, по его словам, теряется в городской среде. Оптимальной признана высота 140 метров — она формирует умеренный локальный акцент и позволяет эффективно использовать полезную площадь.

"Поэтому мы предложили при рассмотрении на региональном штабе руководствоваться выходом полезной площади инвестиционной составляющей и застройки в целом, соответствующего в представленных вариантах высоте 140 метров. Дальше, когда начнет работать архитектор, могут быть представлены разные варианты, и архитектурный конкурс в данном случае мог бы стать интересным вызовом нашему профессиональному сообществу", - сказал он.

Кроме того, на территории КРТ находится здание администрации стадиона, построенное по проекту нижегородского архитектора Дмитрия Селиванова. Попов сообщил, что предлагается воссоздать часть этого объекта на новом месте, немного выдвинув его вперед. При этом может быть использован принцип цитирования оригинального фасада в современном архитектурном исполнении.

Ранее стало известно, что территорию стадиона "Водник" могут выставить на торги в рамках проекта КРТ в первом квартале 2026 года.

Напомним, что летом текущего года стадион признали аварийным, и закрыли доступ на его территорию в целях обеспечения безопасности.