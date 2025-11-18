Стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируют выставить на торги в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время презентации концепции будущей застройки. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "нижний Новгород"

Мастер-план обновления площадки уже получил одобрение регионального штаба по градостроительной политике. Следующий этап — согласование всей проектной документации с органами власти на региональном и муниципальном уровнях. Принятие окончательного решения по КРТ ожидается в течение ближайшего месяца.

"Мы рассчитываем завершить согласование в течение месяца, а торги провести в начале следующего года", — отметил Морозов.

Проект станет первым в регионе примером реализации КРТ с упором на развитие спортивной инфраструктуры. При этом, по словам замгубернатора, до конца года власти планируют представить еще два подобных проекта, которые находятся в высокой степени готовности.

Напомним, будущая застройка "Водника" предполагает строительство более 11 тысяч квадратных метров спортивных объектов. Планируется построить всесезонную ледовую арену и спортцентр, а также открытый стадион с футбольным полем, баскетбольную площадку и другие объекты.

Помимо спортивной инфраструктуры, на территории появятся два инвестиционных объекта. Также предусмотрено строительство подземных парковок на 800 машиномест. Более трети из них, расположенных под спортивным ядром, инвестор передаст городу безвозмездно.

Напомним, летом стадион "Водник" признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности.