ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2025 12:54Стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года
18 ноября 2025 12:15Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"
18 ноября 2025 12:03Более 400 школьников и студентов познакомились с работой энергетиков на предприятиях Эн+ Тепло Волга
18 ноября 2025 11:36Мобильный социальный участковый появился в Нижегородской области
18 ноября 2025 11:33Автоэксперт Кисенков рассказал, чем опасен дефект руля в новых Lada Vesta
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
18 ноября 2025 11:05Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе
18 ноября 2025 10:46Музей Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа получил награды
18 ноября 2025 10:05Маркетолог Лунина объяснила, как закупаться на распродажах "чёрной пятницы"
18 ноября 2025 10:02"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
Общество

Стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года

18 ноября 2025 12:54 Общество
Стадион Водник планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года

Фото: Александр Воложанин

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируют выставить на торги в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время презентации концепции будущей застройки. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "нижний Новгород"

Мастер-план обновления площадки уже получил одобрение регионального штаба по градостроительной политике. Следующий этап — согласование всей проектной документации с органами власти на региональном и муниципальном уровнях. Принятие окончательного решения по КРТ ожидается в течение ближайшего месяца.

"Мы рассчитываем завершить согласование в течение месяца, а торги провести в начале следующего года", — отметил Морозов.

Проект станет первым в регионе примером реализации КРТ с упором на развитие спортивной инфраструктуры. При этом, по словам замгубернатора, до конца года власти планируют представить еще два подобных проекта, которые находятся в высокой степени готовности.

Напомним, будущая застройка "Водника" предполагает строительство более 11 тысяч квадратных метров спортивных объектов. Планируется построить всесезонную ледовую арену и спортцентр, а также открытый стадион с футбольным полем, баскетбольную площадку и другие объекты.

Помимо спортивной инфраструктуры, на территории появятся два инвестиционных объекта. Также предусмотрено строительство подземных парковок на 800 машиномест. Более трети из них, расположенных под спортивным ядром, инвестор передаст городу безвозмездно.

Напомним, летом стадион "Водник" признали аварийным. Доступ на его территорию закрыт в целях безопасности. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ стадион "Водник" Строительство
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
09 октября 2025 09:55Нижегородцы рассказали, каким видят новый "Водник"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных