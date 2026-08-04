Нижегородским многодетным семьям расширят права на земельные участки Общество

Фото: Александр Воложанин

В Законодательное собрание внесен проект изменений в ряд областных законов, регулирующих бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям. Инициатором выступил губернатор Нижегородской области.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки направлены на совершенствование действующего порядка и устранение правовых ограничений.

В частности, проект приводит региональное законодательство в соответствие с ранее внесёнными изменениями, расширившими перечень льготных категорий граждан, связанных с участием в специальной военной операции.

Уточняется, что если член многодетной семьи ранее получил участок бесплатно как участник СВО или как член его семьи, такая семья по‑прежнему сохраняет право однократно получить земельный участок в рамках закона о поддержке многодетных.

Отдельные изменения касаются случаев, когда родители в детстве уже получали участок бесплатно как дети в составе другой многодетной семьи или по иным основаниям. Сейчас, если такая семья получает статус многодетной, она фактически не может претендовать ни на участок, ни на сертификат взамен него, поскольку один из родителей уже реализовал это право ранее. В прокуратуре Нижегородской области указали, что подобное ограничение ущемляет права новых многодетных семей.

Законопроект предлагает разрешить таким семьям бесплатно получать землю. По данным министерства имущественных и земельных отношений, за все время действия закона зафиксировано лишь три подобных случая, поэтому значительного роста потребности в участках не ожидается.

Для исключения двойного получения поддержки документ вводит обязательное условие: семья сможет претендовать на участок в регионе только при условии, что не воспользовалась аналогичным правом в других субъектах РФ.

Документ корректирует нормы, касающиеся самостоятельного формирования земельных участков (когда многодетная семья может сама выбрать свободный кусок земли и инициировать его оформление. — Прим. ред.) в сельских населённых пунктах, и приводит формулировки в соответствие с Земельным кодексом РФ.

Также предлагается распространить это право на семьи, которые длительное время стоят на учёте, но формально уже не соответствуют прежним требованиям, например из‑за вступления старшего ребёнка в брак. Это позволит таким семьям самостоятельно сформировать и получить участок.

Кроме того, уточняется порядок обеспечения участков инженерной инфраструктурой. Земля для индивидуального жилищного строительства может предоставляться с инженерными сетями, за исключением газоснабжения, строительство которого осуществляется в рамках догазификации.

Для упорядочения учета предлагается ввести Реестр многодетных семей. В него включат сведения как о семьях, состоящих на учете для получения участка, так и о тех, кто уже воспользовался правом на землю или получил сертификат.

Нахождение в реестре станет основанием для предоставления участка или меры социальной поддержки. Порядок его ведения утвердит правительство области.

Изменения затронут и закон о предоставлении социальной поддержки взамен земельного участка. Планируется установить двухлетний срок для реализации сертификата. Если семья не использует его в течение этого времени, документ аннулируют, однако семья сохранит право встать на учет для получения участка под ИЖС.

Поводом для корректировки стала высокая нагрузка на бюджет. По итогам первого квартала 2026 года на обеспечение неиспользованных сертификатов, выданных в 2020—2023 годах, требуется 212 млн рублей. Для сравнения, в бюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 240 млн рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые изменения не нарушают прав многодетных семей и направлены на повышение эффективности действующих мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области земельные участки получили более 1,1 тысячи многодетных семей, а жилищные сертификаты — 400.