Почти 300 нижегородских подростков из многодетных семей трудоустроили в 2026 году Экономика

Фото: Павел Скворцов, Нижегородский кадровый центр "Работа России"

Нижегородский кадровый центр «Работа России» подвел итоги работы по содействию занятости многодетных семей за I полугодие 2026 года.

За январь-июнь при поддержке Нижегородского кадрового центра постоянную работу нашли 48 многодетных жителей региона. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число многодетных родителей, трудоустроенных при содействии кадрового центра, увеличилось в два раза (в первом полугодии 2025 года работу нашли 24 человека).

Поддержка семей с детьми остается одним из ключевых направлений демографической политики Нижегородской области. Важной составляющей этой работы является создание условий, при которых родители могут успешно совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью и обеспечивать стабильное благополучие семьи.

«Крепкая семья начинается с уверенности в завтрашнем дне. Когда родители имеют возможность реализовать себя в профессии, получать достойный доход и строить планы на будущее, это создает прочную основу для воспитания детей. Поэтому поддержка занятости семей с детьми является важной частью демографической политики региона. Мы стремимся создавать условия, при которых многодетные родители могут успешно совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, а каждый обратившийся получает адресную помощь в поиске работы и профессиональном развитии», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Кадровый центр оказывает поддержку не только родителям, но и детям из многодетных семей. За шесть месяцев 2026 года за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились 293 подростка (почти на 50% больше, чем в прошлом году). Для них доступны программы временной занятости в свободное от учебы время, позволяющие получить первый профессиональный опыт и познакомиться с миром труда.

Сегодня многодетным семьям доступен широкий спектр мер государственной поддержки в сфере занятости. Специалисты кадрового центра помогают подобрать подходящую работу, пройти профориентацию, получить новые компетенции или повысить квалификацию, а также оказывают сопровождение на всех этапах трудоустройства.

«Мы рассматриваем каждую жизненную ситуацию индивидуально. Для многодетных родителей особенно важно подобрать такой вариант занятости, который позволит сохранять баланс между работой и семьей. Специалисты кадрового центра сопровождают соискателей на всех этапах — от первичной консультации до выхода на работу», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Напомним, что трудоустройство членов многодетных семей отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Он действует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.