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Происшествия

Несколько машин повреждены обломками БПЛА в Нижегородской области

04 августа 2026 09:12 Происшествия
Несколько машин повреждены обломками БПЛА в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Несколько машин получили повреждения в результате отражения атаки украинских БПЛА в Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, этой ночью над регионом сбили 26 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Там, где рухнули обломки «птичек», работают оперативные службы.

Никитин поблагодарил за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Министерства обороны РФ и резервистов отряда «БАРС-НН».

Ранее сообщалось, что резервисты «БАРС-НН» получают по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон.

Как вести себя при обнаружении обломков беспилотника — читайте здесь.

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Теги:
Автомобили беспилотники Глеб Никитин
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