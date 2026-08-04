Несколько машин повреждены обломками БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Фото: Кира Мишина

Несколько машин получили повреждения в результате отражения атаки украинских БПЛА в Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, этой ночью над регионом сбили 26 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Там, где рухнули обломки «птичек», работают оперативные службы.

Никитин поблагодарил за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Министерства обороны РФ и резервистов отряда «БАРС-НН».

Ранее сообщалось, что резервисты «БАРС-НН» получают по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон.

Как вести себя при обнаружении обломков беспилотника — читайте здесь.