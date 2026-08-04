Несколько машин повреждены обломками БПЛА в Нижегородской области

Фото:
Несколько машин получили повреждения в результате отражения атаки украинских БПЛА в Нижегородской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, этой ночью над регионом сбили 26 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Там, где рухнули обломки «птичек», работают оперативные службы.
Никитин поблагодарил за боевую работу защитников нижегородского неба — силы ПВО Министерства обороны РФ и резервистов отряда «БАРС-НН».
Ранее сообщалось, что резервисты «БАРС-НН» получают по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон.
Как вести себя при обнаружении обломков беспилотника — читайте здесь.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+