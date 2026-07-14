АНО для защиты региона от атак БПЛА создали в Нижегородской области

Нижегородское правительство зарегистрировало автономную некоммерческую организацию «Технологии победы Нижегородской области». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц 7 июля 2026 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем новой организации назначен Игорь Ксенофонтов. Он также возглавляет «Центр подготовки спасателей Нижегородской области».
АНО создана для содействия в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу населения, возникающих в результате атак технических средств.
Для финансового обеспечения деятельности организации власти утвердили порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета.
Выделенные средства планируется направить на зарплату сотрудников, ЖКУ, аренду помещений и прочие расходы.
Напомним, в конце мая 2026 года глава региона Глеб Никитин объявил о создании министерства защиты объектов Нижегородской области. В начале июня новое ведомство возглавил бывший военный Константин Бочкарев. Позже власти утвердили положение о министерстве защиты объектов.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+