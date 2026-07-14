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АНО для защиты региона от атак БПЛА создали в Нижегородской области

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АНО для защиты региона от атак БПЛА создали в Нижегородской области

Нижегородское правительство зарегистрировало автономную некоммерческую организацию «Технологии победы Нижегородской области». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц 7 июля 2026 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем новой организации назначен Игорь Ксенофонтов. Он также возглавляет «Центр подготовки спасателей Нижегородской области».

АНО создана для содействия в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу населения, возникающих в результате атак технических средств.

Для финансового обеспечения деятельности организации власти утвердили порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета.

Выделенные средства планируется направить на зарплату сотрудников, ЖКУ, аренду помещений и прочие расходы.

Напомним, в конце мая 2026 года глава региона Глеб Никитин объявил о создании министерства защиты объектов Нижегородской области. В начале июня новое ведомство возглавил бывший военный Константин Бочкарев. Позже власти утвердили положение о министерстве защиты объектов.

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Теги:
беспилотники Правительство Нижегородской области чиновники
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