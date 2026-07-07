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Происшествия

Облсуд подтвердил приговор жителю Выксы по делу об экстремизме

07 июля 2026 07:09 Происшествия
Облсуд подтвердил приговор жителю Выксы по делу об экстремизме

Нижегородский областной суд оставил без изменения приговор жителю Выксы, признанному виновным в организации и финансировании деятельности экстремистской организации.

Ранее Выксунский городской суд установил, что осужденный собирал средства для обеспечения деятельности международного общественного движения, признанного экстремистским и запрещенного в России, а также для содержания осужденных, придерживающихся его идеологии.

Приговором суда первой инстанции жителю Нижегородской области назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных объединений и организаций, а также назначен один год ограничения свободы.

Защита обжаловала приговор, просила направить дело на новое рассмотрение и оспаривала выводы суда о причастности осужденного к криминальным структурам.

Судебная коллегия Нижегородского областного суда признала квалификацию действий осужденного правильной, а назначенное наказание — справедливым и соразмерным. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу 3 июля 2026 года.

Недавно мы рассказывали о нижегородке, которую осудили за участие в экстремистской организации. Суд дал ей 2 года колонии.

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Теги:
Жалобы Суд Экстремизм
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