Более 8 млрд рублей льгот предоставили в Нижегородской области в 2025 году Экономика

В 2025 году компании и отдельные категории нижегородцев получили региональные налоговые льготы на общую сумму более 8 млрд рублей. Такие данные приводятся в аналитической справке минфина по итогам оценки эффективности мер поддержки.

Больше всего льгот пришлось на налог на прибыль организаций. Резиденты территорий опережающего развития сэкономили 7,9 млн рублей. Мерой поддержки воспользовались семь организаций. Пониженная ставка устанавливалась и для резидентов особой экономической зоны. Ею воспользовались пять компаний. Они получили льготы на 185,2 млн рублей. Один участник специального инвестиционного контракта воспользовался пониженной ставкой на 429,5 млн рублей.

Еще одна льгота — инвестиционный налоговый вычет. Его размер в целом превысил 1,2 млрд рублей. Почти 960 млн рублей получили компании, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. Ещё 239,2 млн рублей — предприятия обрабатывающей промышленности. Мера поддержки также предоставлялись тем, кто передавал имущество школам и учреждениям культуры.

Самые крупные суммы пришлись на налог на имущество организаций. Более 1 млрд рублей составило освобождение для организациям, в ведении которых находятся автомобильные дороги регионального и местного значения. Предприятия городского электротранспорта получили льготу на 621,3 млн рублей. Инвесторы по приоритетным проектам — 804,4 млн рублей. Еще 95,6 млн рублей составили пониженные ставки при модернизации и реконструкции имущества.

Льготы получили также органы власти и местного самоуправления (256,3 млн), владельцы объектов культурного наследия (62 млн), гостиницы, индустриальные парки, газораспределительные организации и другие категории налогоплательщиков.

По транспортному налогу существенная поддержка была оказана пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан — 329,5 млн рублей. Владельцы большегрузов свыше 12 тонн снизили платежи на 166,4 млн рублей. Поддержка также предоставлялась аграриям, бюджетным и медицинским учреждениям.

По упрощённой системе налогообложения пониженные ставки применялись для IT-компаний (291,8 млн рублей), социальных предприятий (111,2 млн рублей) и организаций в сфере образования (80 млн рублей).

В ведомстве отметили, что часть мер поддержки в 2025 году осталась невостребованной.

Ранее сообщалось, что более 30 новых площадок размещено на инвесткарте Нижегородской области.