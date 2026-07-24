Нижегородские компании вошли в 21-й пакет санкций ЕС против России Экономика

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Евросоюз опубликовал полный список физических и юридических лиц, включенных в 21-й пакет санкций против России. В него вошли несколько компаний, связанных с Нижегородской областью.

Под ограничения попал ПАО «НБД-Банк», зарегистрированный в Нижнем Новгороде. В ЕС указали, что банк участвует в пилотном проекте по цифровому рублю и входит в число 20 крупнейших российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.

Также в санкционный список включены ООО «АРМОРГРУПП», ООО «Группа ПромАвто» и ООО «Лаггар Про». По данным Евросоюза, эти компании связаны с поставками для АО «ИЭМЗ «Купол» — производителя вооружений. В ЕС заявили, что они поставляют материалы и услуги для производства компонентов беспилотников «Гарпия», используемых российскими вооруженными силами.

В заявлении ЕС от 23 июля говорится, что новые ограничения направлены на усиление давления на российскую экономику и военный потенциал.

Ранее сообщалось, что Пентагон внес ННГУ и другие вузы в список угроз нацбезопасности США.