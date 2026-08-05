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Июль стал самым теплым в России, но не в Нижегородской области

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Июль стал самым теплым в России, но не в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Июль 2026 года стал самым тёплым в России за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Средняя температура по стране превысила прежний максимум, установленный в 2010 году и повторённый в 2024-м. Рекорд обеспечили аномально высокие температуры на востоке Приволжского федерального округа, а также в Уральском и Сибирском округах. Существенный вклад внесли и регионы азиатской части страны.

В то же время на европейской территории России месяц выдался в целом прохладным: местами средняя температура оказалась ниже нормы на 1 градус и более.

В Нижегородской области июль рекордным не стал. Как сообщила НИА «Нижний Новгород» начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, среднемесячная температура была близка к обычной.

«Волны тепла перемежались с вторжениями арктических воздушных масс, поэтому температурный фон оказался примерно на один градус выше нормы», — пояснила она.

По её словам, показатель июля 2010 года, когда отклонение от климатической нормы составило почти пять градусов, по-прежнему остаётся недосягаемым. По количеству осадков 2026 год также не вышел в лидеры — рекорд удерживает июль 1989 года.

При этом месяц отличился активным прохождением атмосферных фронтов. В регионе наблюдались шквалистые усиления ветра, град и ливни. Фронты смещались в меридиональных потоках и задерживались над территорией области, что усиливало проявления непогоды.

Однако погода не достигла критериев опасных явлений: фиксировались сильные, но не экстремальные дожди и ливни.

«Таким образом, июль оказался активным, но в целом рядовым месяцем. Ни по температуре, ни по количеству осадков мы не достигли рекордных значений, хотя дожди местами были достаточно интенсивными», — добавила Мокеева.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды на август. Температура и количество осадков в Нижегородской области в последний месяц лета ожидаются близкими к средним многолетним значениям.

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Теги:
Июль Лето Погода
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