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Общество

Синоптики пообещали нижегородцам тёплую и дождливую неделю

02 августа 2026 10:17 Общество
Синоптики пообещали нижегородцам тёплую и дождливую неделю

Фото: Александр Воложанин

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде установится тёплая погода с температурой от +23 до +27 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

Первые дни пройдут без осадков. В понедельник, 3 августа, ожидается ясное небо и до +24 днём, ночью температура опустится до +16.

Во вторник сохранится тёплая погода — до +24 днём и около +16 ночью, однако небо будет затянуто облаками. В среду сбудет пасмурно: днём воздух прогреется до +25, в тёмное время суток — до +18.

С четверга в город придут дожди. Осадки прогнозируются утром и днём, при этом температура составит до +26 днём и около +20 ночью.

В пятницу вновь установится ясная погода, воздух прогреется до +27. К ночи небо затянут тучи, а столбики термометров опустятся до +20.

В субботу утро будет пасмурным, а к вечеру ожидается дождь. Днём синоптики обещают до +23, ночью — примерно +17.

В воскресенье осадки продолжатся в течение всего дня. Температура составит около +23 днём и +16 ночью.

Ранее сообщалось, что в августе температура и количество осадков в Нижегородской области будут соответствовать климатической норме конца лета.

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Теги:
Погода Прогноз
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