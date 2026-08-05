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Лошадей, спасенных при пожаре в Нижнем Новгороде, разместили в других клубах

05 августа 2026 15:15 Общество
Лошадей, спасенных при пожаре в Нижнем Новгороде, разместили в других клубах

Фото: Александр Воложанин

Лошади из нижегородского конно-спортивного клуба «Аллюр» нашли новый дом на время восстановления конюшни. Об этом сообщили в программе «Вести. Приволжье» (16+).

Напомним, что пожар в сенохранилище «Аллюра» произошел днем 29 июля. Огонь перекинулся на другие постройки. 69 лошадей удалось эвакуировать, шесть животных погибли.

Среди погибших — конь Гром, проживший в клубе 30 лет, пони Дольче Вита и Мартин Дан, а также кобылы Леди, Йодис и Маркиза, сообщил клуб в социальных сетях.

Остальных животных оперативно разместили в конных клубах региона — «Ассамблея», «Город спорта», «Дзержинск» и других.

Более 40 лошадей принял конноспортивный комплекс «Пассаж». Животных разместили в летних боксах, обеспечили водой и кормом, предоставили тренировочные поля и левады для выгула.

На месте пожара продолжаются работы: волонтёры помогают разбирать завалы.

Руководство клубов будет обсуждать дальнейшее размещение лошадей. К началу холодов «Аллюр» планирует отремонтировать учебную конюшню и вернуть в клуб часть лошадей, чтобы восстановить занятия детской секции.

Ранее НИА «Нижний Новгород» рассказывало о последствиях пожара в конном клубе на Автозаводе.

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Теги:
Животные Конный спорт Пожар
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