Сбежавших во время пожара лошадей вернули в конюшню в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Предварительно, всех сбежавших во время вчерашнего пожара лошадей удалось вернуть в конно-спортивный клуб «Аллюр». Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказали воспитанники клуба.

Напомним, накануне днем произошло возгорание в сенохранилище. Из помещения были эвакуированы четыре человека и 69 лошадей. Погибли три пони и три лошади. Пожар полностью ликвидировали только 30 июля.

Во время пожара часть лошадей разбежалась. Сотрудники конного клуба обращались к нижегородцам с просьбой вернуть животных, если вдруг встретят их на улицах города. При этом точное количество сбежавших лошадей неизвестно.

«Лошадей все еще пересчитывают. Предварительно, всех сбежавших нашли и вернули в конюшню», — сообщила собеседница НИА «Нижний Новгород».

В самом «Аллюре» вдаваться в подробности не стали. Некогда. «Мы занимаемся лошадьми», — сказали представители конного клуба и положили трубку.