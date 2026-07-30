«Всё под снос»: что известно о последствиях пожара в конном клубе на Автозаводе Происшествия

Фото: конно-спортивный клуб "Аллюр"

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Воспитанники конно-спортивного клуба «Аллюр» рассказали НИА «Нижний Новгород» о последствиях крупного пожара в конюшне.

Напомним, днем 29 июля произошло возгорание в сенохранилище. Огонь перекинулся на другие постройки. 69 лошадей удалось эвакуировать, шесть лошадей погибли. Еще некоторое количество животных разбежалось. Их потом искали сотрудники клуба и неравнодушные граждане. По предварительным данным, все сбежавшие найдены.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Воспитанники клуба уточнили, что полностью сгорели маленькая конюшня на 10 лошадей, и учебная, рассчитанная на 45 голов. Спортивная конюшня в целом уцелела, но у нее повреждена крыша. Внутри едкий запах, всё в копоти.

«Скорее всего, эта конюшня тоже пойдет под снос, так как есть вероятность обвала крыши», — сказала одна из воспитанниц клуба.