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Еще 250 точек доступа к бесплатному Wi-Fi появилось в Нижегородской области

05 августа 2026 17:23 Общество
Еще 250 точек доступа к бесплатному Wi-Fi появилось в Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 250 точек доступа к бесплатному Wi-Fi появилось в Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» в минцифры региона.

В частности, в областном центре их стало на 92 больше, а в Дзержинске — на 139.

Всего в регионе насчитывается 2 145 точек общедоступного интернета, из них 1 358 — в Нижнем Новгороде. Также точки доступа к Wi-Fi есть в Дзержинске, Семёнове, Выксе, Арзамасе, Шахунье, Сарове, Лукоянове, Ворсме, на Бору и в других муниципалитетах.

В министерстве отметили, что дополнительное расширение сети пока не планируется.

Напомним, что бесплатный Wi‑Fi в июле 2025 года заработал на «умных» остановках в Нижнем Новгороде. Сейчас найти ближайшую точку Wi‑Fi нижегородцы могут с помощью специального чат-бота в МАХ.

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Теги:
Интернет Минцифры
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