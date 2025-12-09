Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала Общество

Возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде заработала новая точка доступа к Wi-Fi. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Беспроводной интернет доступен на парковке в районе площади Революции, 7А. Чтобы подключиться, необходимо выбрать в настройках сети название "Parknn".

Однако доступ через эту сеть ограничен: с её помощью можно выйти только на сайты и в приложения, предназначенные для оплаты парковки.

"Сеть бесплатна и работает возле кассовых терминалов", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты отметили, что Wi-Fi останется доступным даже в случае перебоев с мобильной связью или при слабом сигнале сотовой сети.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о расширении сети бесплатного Wi-Fi в регионе. По его словам, с начала октября было запущено 380 новых точек, а общее их количество достигло 1800.

Напомним, что в декабре Минцифры РФ включило три нижегородские платформы в "белый список".