Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 18:09Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала
09 декабря 2025 18:00Мошенники используют новую схему, жертвами которой становятся таксисты и курьеры
09 декабря 2025 17:55Люлин: цифровизация должна упрощать работу на земле, а не создавать проблемы для аграриев
09 декабря 2025 17:34Победителей конкурса тематических рисунков наградили в День борьбы с коррупцией в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 17:00Владельца мусорного полигона в Сергаче оштрафовали на 800 000 рублей
09 декабря 2025 16:46Проект КРТ с детсадом и парковками утвердили в Сарове
09 декабря 2025 16:17Участникам СВО продлили на год право на кредитные каникулы
09 декабря 2025 16:10Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с семьями Героев России
09 декабря 2025 16:07В Гагинском округе сдана в эксплуатацию дорога Кержемок – Шарапово, обновленная по нацпроекту
09 декабря 2025 16:06Нижегородец Егор Мельников стал одним из победителей первого конкурса "Лучший вожатый России"
Общество

Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала

09 декабря 2025 18:09 Общество
Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала

Возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде заработала новая точка доступа к Wi-Fi. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Беспроводной интернет доступен на парковке в районе площади Революции, 7А. Чтобы подключиться, необходимо выбрать в настройках сети название "Parknn".

Однако доступ через эту сеть ограничен: с её помощью можно выйти только на сайты и в приложения, предназначенные для оплаты парковки.

"Сеть бесплатна и работает возле кассовых терминалов", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты отметили, что Wi-Fi останется доступным даже в случае перебоев с мобильной связью или при слабом сигнале сотовой сети.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о расширении сети бесплатного Wi-Fi в регионе. По его словам, с начала октября было запущено 380 новых точек, а общее их количество достигло 1800.

Напомним, что в декабре Минцифры РФ включило три нижегородские платформы в "белый список".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вокзал Интернет Парковки
Поделиться:
Новости по теме
15 ноября 2025 14:22Еще несколько сайтов будут доступны нижегородцам при отключении интернета
28 сентября 2025 16:29Еще одна нижегородская больница открыла доступ к бесплатному Wi-Fi
04 июля 2025 16:24Бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных