Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала

Возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде заработала новая точка доступа к Wi-Fi. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Беспроводной интернет доступен на парковке в районе площади Революции, 7А. Чтобы подключиться, необходимо выбрать в настройках сети название "Parknn".
Однако доступ через эту сеть ограничен: с её помощью можно выйти только на сайты и в приложения, предназначенные для оплаты парковки.
"Сеть бесплатна и работает возле кассовых терминалов", — пояснили в ведомстве.
Кроме того, специалисты отметили, что Wi-Fi останется доступным даже в случае перебоев с мобильной связью или при слабом сигнале сотовой сети.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о расширении сети бесплатного Wi-Fi в регионе. По его словам, с начала октября было запущено 380 новых точек, а общее их количество достигло 1800.
Напомним, что в декабре Минцифры РФ включило три нижегородские платформы в "белый список".
