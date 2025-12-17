Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 14:23 Минздрав начал проверку после сообщений о давлении на врачей в Кстовской ЦРБ
17 декабря 2025 14:00Двухэтажный "Буревестник" увеличит составы в новогодние праздники
17 декабря 2025 13:44Минимальные баллы ЕГЭ для поступления повысили в Нижегородской области
17 декабря 2025 13:29Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi
17 декабря 2025 13:00Зараженную хурму из Узбекистана нашли в Дзержинске
17 декабря 2025 12:30Нижегородские улицы и скверы назвали в честь выдающихся личностей и событий
17 декабря 2025 12:02Часть Богородска снова осталась без воды
17 декабря 2025 11:49Нижегородский вытрезвитель принял почти 380 человек за год
17 декабря 2025 11:36Нижегородцам напомнили, какие региональные сайты доступны без интернета
17 декабря 2025 10:43Завершилась реконструкция сооружений I очереди Нижегородской станции аэрации
Общество

Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi

17 декабря 2025 13:29 Общество
Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi

В клинической больнице №4 на улице Тропинина в Нижнем Новгороде появилась бесплатная сеть Wi-Fi. Об этом в своем телеграм-канале сообщил медицинский блогер Алексей Никонов.

Точка доступа называется "pomc_free". После авторизации пациенты, медики и посетители могут пользоваться интернетом бесплатно.

Раньше из-за отсутствия связи многие сталкивались с бытовыми проблемами: не получалось вызвать такси, созвониться с родственниками из других городов или проверить баланс банковской карты. Сейчас, как отмечается, скорости Wi-Fi уже хватает даже на просмотр сериалов.

До этого Wi-Fi появился в клинической больнице №1 на Ильинке, а еще раньше он заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала.

Напомним также, что Минцифры РФ включило в "белый список" три нижегородских сервиса. А до этого список пополнило региональное правительство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Интернет
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 18:27Павел Солодкий рассказал, как бизнес справляется с отсутствием интернета
13 декабря 2025 09:44В российских самолетах появится интернет
11 декабря 2025 17:17Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в "белый список"
28 сентября 2025 16:29Еще одна нижегородская больница открыла доступ к бесплатному Wi-Fi
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных