Еще одна больница обзавелась бесплатным Wi-Fi

В клинической больнице №4 на улице Тропинина в Нижнем Новгороде появилась бесплатная сеть Wi-Fi. Об этом в своем телеграм-канале сообщил медицинский блогер Алексей Никонов.
Точка доступа называется "pomc_free". После авторизации пациенты, медики и посетители могут пользоваться интернетом бесплатно.
Раньше из-за отсутствия связи многие сталкивались с бытовыми проблемами: не получалось вызвать такси, созвониться с родственниками из других городов или проверить баланс банковской карты. Сейчас, как отмечается, скорости Wi-Fi уже хватает даже на просмотр сериалов.
До этого Wi-Fi появился в клинической больнице №1 на Ильинке, а еще раньше он заработал в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска.
Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала.
Напомним также, что Минцифры РФ включило в "белый список" три нижегородских сервиса. А до этого список пополнило региональное правительство.
