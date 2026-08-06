Нижегородцу выплатят компенсацию за отказ пустить его в кафе с собакой‑поводырем

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Нижегородский районный суд рассмотрел иск местного жителя о компенсации морального вреда после того, как его не пустили в кафе с собакой‑поводырем. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Инвалиду первой группы по зрению отказали во входе в заведение из‑за того, что он пришел с собакой. При этом у животного был полный комплект необходимого снаряжения, а на шлейке — специальная нашивка с надписью «собака слепого проводник».
После случившегося нижегородец обратился в нижегородскую прокуратуру. В адрес владельца кафе внесли представление. Позднее ему направили претензию с требованием компенсировать моральный вред, однако ответа на нее не последовало.
4 августа суд частично удовлетворил заявленные требования. С ответчика взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 25 тысяч рублей штрафа.
Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд взыскал 1,5 млн рублей по делу о гибели мужчины во время парусной регаты в Нижнем Новгороде.
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