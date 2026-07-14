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Общество

Родным погибшей под колесами автобуса нижегородки выплатили 4,5 млн рублей

14 июля 2026 13:00 Общество
Родным погибшей под колесами автобуса нижегородки выплатили 4,5 млн рублей

Родственникам женщины, погибшей в результате наезда автобуса в Нижнем Новгороде, выплатили 4,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла, когда водитель пассажирского автобуса ПАЗ, отъезжая от остановки общественного транспорта, не заметил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, и совершил наезд. Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась.

Трое близких родственников обратились в суд с иском к работодателю водителя — индивидуальному предпринимателю, осуществлявшему пассажирские перевозки. Суд удовлетворил требования и обязал выплатить им компенсацию на общую сумму 4,5 млн рублей.

Исполнительные документы поступили в Автозаводское районное отделение № 2 ГУФССП. Пристав уведомил должника о необходимости погасить задолженность и ввел обеспечительные меры — запреты на регистрационные действия с транспортом и несколькими объектами недвижимости.

В установленный срок бизнесмен полностью погасил задолженность. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением решения суда.

В региональном управлении ФССП не уточнили, о каком именно ДТП идет речь. Ранее сообщалось о похожей трагедии, произошедшей 18 февраля 2025 года около Московского вокзала. Тогда 33-летняя женщина, выйдя из такси, направилась через проезжую часть к зданию вокзала. В этот момент автобус ПАЗ начал движение от остановки и сбил пешехода. После наезда водитель покинул место происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. По данным полиции, он был трезв. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.

В полиции также отмечали, что пассажирка была высажена водителем такси в неположенном месте, из-за чего ей пришлось идти по проезжей части. В отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В итоге мужчину приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Таксист был привлечен к административной ответственности и оштрафован.

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Теги:
Компенсация ФССП
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