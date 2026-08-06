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Нижегородскую агрофирму обязали уничтожить заросли борщевика на сельхозземлях

06 августа 2026 10:58 Общество
Нижегородскую агрофирму обязали уничтожить заросли борщевика на сельхозземлях

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области собственнику сельхозучастка выдали предписание за зарастание борщевиком Сосновского. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Опасное растение обнаружили обнаружили на части участка площадью более 6,5 тысячи квадратных метров возле населенного пункта Новоселки Вачского округа. Земля принадлежит ООО «Агрофирма «Металлург».

Компании предписано провести культуртехническую мелиорацию на проблемной территории и использовать землю в соответствии с ее категорией и видом разрешенного использования.

Ранее аналогичное предписание из-за борщевика получила администрация Сосновского округа.

Отметим, что в начале августа в регионе утверждены перечни опасных инвазивных растений — для всей территории области и для особо охраняемых зон. В оба списка включен только один вид — борщевик.

Их формирование было закреплено областным законом о борьбе с борщевиком, который предусматривает ответственность за бездействие: штрафы для граждан достигают 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. После утверждения перечня уполномоченные органы получили право выписывать штрафы.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» также выяснила первые итоги пилотного проекта по применению искусственного интеллекта для борьбы с опасным растением.

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Теги:
Борщевик Растения Россельхознадзор
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