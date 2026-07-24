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Общество

Около 200 гектаров земли очистили от борщевика в Кстовском районе

24 июля 2026 13:24 Общество
Около 200 гектаров земли очистили от борщевика в Кстовском районе

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 200 гектаров территорий Кстовского района Нижнего Новгорода обработали от борщевика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточнили в городской администрации, для достижения результата применялась двухэтапная обработка. Первый раз — в фазу активного роста, до распуская соцветий и второй — месяц спустя.

Комплексный подход к благоустройству не ограничился уничтожением ядовитой флоры. Специалисты обработали против клещей все ключевые точки притяжения жителей и гостей города: зеленые зоны, квартирные палисадники и территории многоквартирных домов. Также продолжаются покос дикой растительности и уборка территорий.

Ранее сообщалось, что к борьбе с борщевиком в Нижегородской области подключат искусственный интеллект. На ЦИПРе (12+) было заключено соответствующее соглашение.

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Теги:
Борщевик Кстовский район Растения
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