Около 200 гектаров земли очистили от борщевика в Кстовском районе Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Около 200 гектаров территорий Кстовского района Нижнего Новгорода обработали от борщевика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как уточнили в городской администрации, для достижения результата применялась двухэтапная обработка. Первый раз — в фазу активного роста, до распуская соцветий и второй — месяц спустя.

Комплексный подход к благоустройству не ограничился уничтожением ядовитой флоры. Специалисты обработали против клещей все ключевые точки притяжения жителей и гостей города: зеленые зоны, квартирные палисадники и территории многоквартирных домов. Также продолжаются покос дикой растительности и уборка территорий.

Ранее сообщалось, что к борьбе с борщевиком в Нижегородской области подключат искусственный интеллект. На ЦИПРе (12+) было заключено соответствующее соглашение.