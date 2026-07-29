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Общество

1,2 тысячи га сельхозземель обработали от борщевика в Нижегородской области

29 июля 2026 16:15 Общество
1,2 тысячи га сельхозземель обработали от борщевика в Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2026 году в Нижегородской области от борщевика Сосновского обработали 1,2 тысячи гектаров сельхозземель. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Работы проводятся до начала цветения растения. На землях сельхозназначения их выполняет подведомственное министерству учреждение «Агротеххимцентр». В этом году мероприятия профинансированы из областного бюджета и охватили 27 муниципальных образований.

В их числе Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большемурашкинский, Варнавинский, Вачский, Вознесенский, Воскресенский, Гагинский, Городецкий, Дивеевский, Краснобаковский, Лысковский, Пильнинский, Семеновский, Сергачский, Сосновский, Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шатковский округа, а также города Бор, Первомайск, Чкаловск и Кстовский район Нижнего Новгорода.

Для сравнения, в 2025 году за счет областного бюджета борщевик уничтожили на площади 700 гектаров в 19 муниципалитетах.

По данным регионального минсельхоза, площадь зарастания борщевиком Сосновского в области за последние три года практически не изменилась и сейчас составляет около 7 тысяч гектаров.

Борьбу с растением осложняют его биологические особенности. Одно растение в среднем дает около 20 тысяч семян, а отдельные экземпляры — до 100 тысяч. Даже один изолированный куст способен сформировать целую популяцию, при этом семена сохраняются в почве более пяти лет.

Сообщалось, что для борьбы с борщевиком в Нижегородской области начали применять искусственный интеллект. Редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что данный способ выявления ядовитого растения уже протестировали в Сосновском округе.

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Теги:
Борщевик Минсельхоз Растения
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