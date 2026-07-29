Пилот по поиску борщевика с помощью ИИ запустили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области запущен пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для выявления борщевика Сосновского.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном минсельхозе, в рамках пилота с применением ИИ обследовали территорию Сосновского муниципального округа. Система определила точки зарастания опасным растением. После обработки данных специалисты муниципалитета выезжали на места для сверки информации.

«По итогу компании были даны рекомендации по совершенствованию методики идентификации большевика с помощью искусственного интеллекта», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что соглашение о внедрении цифровых решений для борьбы с борщевиком Сосновского и другими опасными инвазивными растениями региональный минсельхоз и Сбер подписали 18 мая на конференции «ЦИПР» (12+).