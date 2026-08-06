«Задача со звездочкой»: эксперты оценили перспективы развития речного туризма в России Общество

На совещании по развитию туризма под председательством Михаила Мишустина губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил концепцию развития речного туризма.

Отметив успех возрождения кольцевого маршрута по Волге и Оке, где уже курсируют современные теплоходы «Золотое кольцо» и «Аурум», глава региона подчеркнул высокий спрос на речные путешествия. Для его удовлетворения Глеб Никитин предложил запустить федеральную программу комплексного развития речной инфраструктуры для всех судоходных рек страны. Она должна включать создание мастер-планов, строительство причалов, берегоукрепление, а также развитие сервисных зон и заправочных комплексов для всех судоходных рек страны.

Мы попросили экспертов оценить актуальность этой инициативы и потенциальные выгоды от её реализации для Нижегородской области и России в целом.

Сергей Судьин, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

У кого как, а мои детство, отрочество и юность прошли под мерный гул «Метеоров» и «Восходов», которые носили нас со всеми остальными пассажирами от горьковского, а потом и нижегородского речного вокзала до Васильсурска и обратно, начиная с конца апреля вплоть до начала октября. Бесцельная беготня по васильсурской тогда еще трехэтажной пристани была и способом времяпрепровождения, и приключением, и способом наполнить себя эмоциями от встречи пассажиров, среди которых всегда находился какой-нибудь сосед или просто знакомый. Встречать приходилось часто. Помимо трех «местных» «Метеоров», ежедневно курсировавших между нашими «городом» и «деревней», была ещё куча «проходящих», следовавших далее до Чебоксар, Казани, Чистополя и Ульяновска. А проходили они не только из Нижнего Новгорода, но и из Кинешмы, Костромы и Дзержинска.

В самые бойкие годы в Васильсурске останавливалось по полтора десятка «Метеоров» в день в каждом направлении. Объемы пассажиропотока и длину очередей в кассы предварительной продажи билетов сейчас уже невозможно представить. Я уже не говорю о трех- и четырехпалубных гигантах, которые тогда были вовсе не круизными, а самыми настоящими рейсовыми судами, ходившими по расписанию, словно поезда. Словом, жизнь кипела, и река жила. Все разом закончилось в 2006 году, когда эстетика речных просторов окончательно сдалась безжалостной логике экономической целесообразности. Прожорливые «Метеоры» и дорогая речная инфраструктура явно проигрывали резко подешевевшим автобусным перевозкам с их мобильностью и общей неприхотливостью.

Но все же… Смутные слухи о том, что в Васильсурск снова будет ходить водный транспорт, появились за пару лет до того, как это стало реальностью. Спустя 18 лет, в канун 500-летнего юбилея Васильсурска в августе 2023 года, к нам пришел первый «Валдай». На следующий год — первый «Метеор». Да, не спорим: масштабы не те, но символически это событие просто бесценно. За прошедшие годы водный транспорт успел стать востребованной альтернативой для пассажиров, желающих добраться из пункта «А» в пункт «Б», минуя пробки и прочие автобусные и автомобильные издержки. Удовольствие это не дешевое, но, когда люди отказывали себе в удовольствии?.. Туристическая ценность этих маршрутов — тема отдельного разговора. Развитие новых привлекательных локаций должно идти параллельно с развитием их транспортной доступности. Ничего лучше водного транспорта и представить себе невозможно, особенно когда речь заходит о Нижегородской области с ее богатейшей историей судоходства и судостроения.

Не секрет: построить новые суда — это еще полдела. Инициатива Глеба Никитина по комплексному развитию речной инфраструктуры — амбициозный, но необходимый шаг, который позволит создать ключевые предпосылки для воссоздания системы водного транспорта как еще одного действенного средства интеграции регионов нашей огромной страны. Опыт прошлых десятилетий в этой сфере с его очевидными достижениями и явными недоработками однозначно будет полезен. А жители Нижнего Новгорода и области еще много раз скажут большое спасибо. И не только они.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

Волга является уникальным ресурсом России. Достаточно указать на то, что в бассейне Волги находится 45% промышленного потенциала страны. Столь же значима Волга и в истории и культуре нашего народа. В настоящее время восстановление потенциала этого уникального природного, экономического, культурного и исторического объекта приобретает особую актуальность.

Начинать этот русский цивилизационный проект следует с возвращения реки в контекст национального самосознания. Этот этап, при его несомненной социокультурной эффективности, не требует значительных первоначальных вложений. Культурно-исторический туризм позволит достаточно быстро запустить процесс самоподдерживающего экономического обеспечения. В этом случае в экономический оборот будут включены малые и средний города нашей области и Поволжья в целом. Причем ставку следует делать именно на внутренний туризм, стремясь инфраструктурно поддержать рост интереса к истории страны и ее культурным символам.

Возвращение в общественном сознании символической значимости образа великой русской реки создаст базу для полноценного восстановления этой водной артерии. Речь, конечно, идет о постепенном восстановлении ее естественного течения, что позволит превратить регулируемый водный сток снова в полноценную реку. Это, в свою очередь, приведет к восстановлению грузового судоходства, соответствующего потенциалу Волги. Для примера следует указать, что по Рейну, чья длина составляет 1 230 км, перевозится более 280 млн тонн грузов за навигацию, в то время как по Волге, протяженностью 3 530 км, объем перевозок составляет лишь около 40 млн тонн.

Конечно, для решения этой задачи придется пересмотреть значимость каскада электростанций с их плотинами. В середине прошлого века эта волжская гидроэнергетика была призвана обеспечить электроэнергией поволжский промышленный кластер. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Теперь доля камско-волжских гидроэлектростанций в энергетике страны составляет всего 4%. Этот объем электроэнергии уже не стоит тех негативных издержек, которые несет Волга.

Предложенная губернатором Нижегородской области федеральная программа комплексного развития речной инфраструктуры может стать отправной точкой в решении этой давно назревшей.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Инициатива Глеба Никитина по развитию инфраструктуры судоходных рек страны выглядит не просто актуальной, а стратегически важной.

Во-первых, в текущих реалиях внутренний туризм стал для многих россиян основным, а зачастую и единственным доступным вариантом отдыха. Во-вторых, речные круизы традиционно считаются «золотым стандартом» комфорта, что делает их идеальным выбором для семейного и возрастного туризма.

Кроме того, стоит мыслить на перспективу: санкции — явление временное. Рано или поздно европейцы вновь потянутся в Россию, движимые интересом к нашей культуре и истории. Речные маршруты — лучший способ показать им страну во всем ее многообразии. Так было и так будет.

В нашей стране с огромной сетью великих рек с их уникальными туристическими маршрутами водный туризм может стать значимой частью внутреннего туризма. О том, что внутренний туризм уже стал драйвером экономики, говорит и премьер-министр Михаил Мишустин: вклад отрасли в ВВП достиг 3% и должен вырасти до 5% к 2030 году. Но чтобы эти цифры стали реальностью, а сервис — качественным, необходима серьезная модернизация инфраструктуры. Именно об этом — о масштабных инвестициях и государственном подходе — говорил губернатор Нижегородской области.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления»:

Развитие речного транспорта и сопутствующей инфраструктуры — проблема довольно сложная и противоречивая. Россия — традиционно страна с одной из самых развитых систем речного сообщения и перевозок. СССР в полной мере продолжил и развил эту историческую традицию, создав мощную прибрежную инфраструктуру, сеть каналов и новые виды речного транспорта, в которой Горьковской (Нижегородской) области отводилась ведущая роль в самом большом бассейне рек, объединявшем Волгу, Оку, Каму и Дон. И имевшем выход к пяти морским акваториям. Так что позиция Нижегородского губернатора вполне понятна и оправдана, является проекцией интересов региональной промышленности на федеральный уровень.

Однако следует учитывать и причины, в свое время приведшие к постепенному угасанию речного транспорта и инфраструктуры. Помимо общего для страны экономического кризиса 90-х и иных проблем, были и объективные факторы. Во-первых, это сезонность, которая в условиях промышленности и строительства, ориентированных на работу «с колес» (то есть без значительных складских запасов), стала недостатком, значительно повлиявшим на грузопотоки. Во-вторых, это значительно меньшая скорость, где речной транспорт уступил всем другим видам, постепенно проиграв конкуренцию за пассажиропотоки. И, в-третьих, необходимость круглогодичного поддержания технически сложной прибрежной инфраструктуры.

Все эти проблемы никуда не исчезли, поэтому и развитие речного транспорта сегодня остается задачей «со звездочкой». Акцент на развитии именно туристического направления развития, который сделал Нижегородский губернатор в своей концепции, вполне оправдан. Мировая конъюнктура складывается так, что все большее число жителей страны выбирает внутренний туризм. И речные круизы самой разной продолжительности занимают в нем все большее место. Пока этот вид отдыха привлекает в основном старшее поколение. Он не достаточно динамичен для молодежи, сложно масштабируем для краткосрочных поездок на два-три дня, набирающих популярность, и т. д.

Концепция, направленная на решение этих и других проблем развития речной инфраструктуры, безусловно необходима. С одной стороны, важно учесть существующие недостатки речных перевозок, а с другой, в новых условиях, максимально использовать имеющиеся преимущества. Как экономические, такие как наименьшая стоимость перевозки, так и не материальные. Например, высокую эмоциональную привлекательность для отдыхающих. В любом случае, меняющиеся в настоящее время экономические условия и правила, вероятно будут способствовать возрождению речного транспорта. И первоначальная ставка на развитие водного туризма, за счет которого можно начать новый этап развития соответствующей инфраструктуры и сделать его экономически оправданным, не лишена оснований.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА «Нижний Новгород» и федерального «Экспертного клуба».

Главное фото: Александр Воложанин.